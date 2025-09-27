Zinemaldia
"Los domingos" recibe el Premio Irizar al Cine Vasco del Zinemaldia

Alauda Ruiz de Azua Euskal Zinemaren Irizar Saria
18:00 - 20:00
La directora de la película, Alauda Ruiz de Azua, ha recibido emocionada el premio del jurado presidido por Ane Gabarain. 

Festival de Cine de San Sebastián Cine

"Aro berria" IRati Gorostidi
18:00 - 20:00
"Aro berria", de Irati Gorostidi, recibe una mención especial del jurado en la sección New Directors

"Aro berria" cuenta esta historia: Donostia, 1978. Los trabajadores de la fábrica de contadores de agua se reúnen en asamblea para debatir una huelga que finalmente no prospera. Decepcionados, los más inconformistas dirigen sus aspiraciones de transformación radical hacia ámbitos más íntimos. Algunos abandonan la fábrica y se integran en una comunidad aislada en las montañas, donde decenas de jóvenes emprenden una intensa búsqueda a través de experiencias catárticas compartidas.

