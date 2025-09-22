Muy pocas y pocos cineastas tienen la capacidad de Alauda Ruiz de Azua (Barakaldo, 1978) para recoger las tensiones del lugar y el tiempo en la que vive, mostrárnoslas y empujarnos a reflexionar sobre ellas. Ese talento quedó patente en Cinco lobitos y sobre todo en la miniserie Querer, en la que una mujer (Nagore Aranburu) denuncia a su marido por violación continuada, y vuelve a quedar de manifiesto en la muy notable Los domingos, largometraje en el que participa EITB y que la cineasta barakaldesa estrena en la Sección Oficial del Zinemaldia.

Los domingos, días más que de misa de litúrgica comida familiar en la que explotan los conflictos e implosionan los silencios de los protagonistas, se alza sobre la historia de Ainara (interpretada por una increíble Blanca Soroa, que se apunta a las apuestas por entrar en el palmarés), una bilbaína brillante y responsable de 17 años que ha de decidir qué carrera universitaria estudiará. Sin embargo, la joven, estudiante en un colegio católico, manifiesta por sorpresa que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura.