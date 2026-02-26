Indargabetzea
Hauek dira 'babes sozialerako' dekretua indargabetu ondoren bertan behera geratu diren neurriak

Dekretua bigarren aldiz indargabetu izanak bertan behera utzi du familia zaurgarrien etxegabetzeak etetea, baita zerga eta enpresa arloko beste neurri batzuk ere. Hauek dira babes sozialerako dekretuak jasotzen zituen neurri nagusiak.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kongresuan, 'babes sozialerako' dekretua bigarren aldiz hilabetean indargabetu izanak bertan behera uzten du familia kalteberen etxegabetzeen etenaldia, baita zerga eta enpresa arloko beste neurri batzuk ere. 

Zehazki, honako hauek dira dekretu horrek jasotzen zituen neurri nagusiak:

  • 2026ko abenduaren 31ra arte luzatzea errentak ez ordaintzeagatik bizitoki-alternatibarik ez duten familia kalteberentzako etxegabetze- eta kaleratze-prozeduren etendura, errentatzailearen konpentsazioa barne.
  • Errentatzailea edukitzaile handia denean, etendako utzarazpenak bitartekaritzara edo adiskidetzera eramateko epea egun horretara arte luzatzea.
  • Energia-bonu soziala luzatzea.
  • Kontsumitzaile kalteberei ura eta energia emateko bermea luzatzea.
  • Penintsulaz kanpoko sistema elektrikoen finantza-ordainsariaren tasa egokitzea 2026–2031 erregulazio-aldirako.
  • Kaleratzeko debekua luzatzea laguntza publikoen onuradun diren enpresei.
  • Autonomoek PFEZko eta BEZeko moduluen erregimenari eta nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubide bereziari heltzeko aukera ematen duten fakturazio-atalaseak luzatzea.
  • Baso-suteek eragindako kalte pertsonalengatiko laguntzetatik PFEZ salbuestea.
  • Danak kaltetutako udalerriei laguntzak luzatzea, eta kaltetutako pertsona eta enpresentzako PFEZ eta sozietateen gaineko zerga salbuestea.
  • Ibilgailu elektrikoak erosteagatiko edo kargatzeko guneak jartzeagatiko hobaria, PFEZaren zenbatekoaren % 15 arte kentzeko aukera ematen zuena.
  • Hobari fiskala eraginkortasun energetikoko obretan inbertitzeagatik.
  • Covid-19 pandemiaren ondorioz enpresek 2020an eta 2021ean jasandako galerak disoluziorako zenbatu gabe jarraitzea ahalbidetzen duen irizpidea luzatzea.
  • Higiezinen errentak PFEZn egozteko ehunekoa mantentzea.
  • Zerga Agentziaren egoitza elektronikoan BEZaren erregistro-liburuak eramateari eta hileko itzulketa-erregistroari ezohiko moduan uko egiteko aukera.
  • Hidrokarburoen operadore fidagarritzat jotzeko baldintzak malgutzea.
  • Hainbat gertaera naturalek eragindako galerengatiko desegite-kausaren etetearen luzapena. Ez dira kontuan hartuko 2020ko eta 2021eko urteetako galerak, 2026an hasten den ekitaldia itxi arte.
  • Autonomia-erkidegoei konturako ekarpenak eguneratzea.
  • Toki-erakundeei egindako konturako ekarpenak eguneratzea.
  • Zorpetze autonomikoaren araubidea.
  • Itzulitako telefonia mugikorreko kuota nazionalengatik edo Estatuak telefonia mugikorreko konpainiei itzulitako kuota nazionalengatik bidegabeko diru-sarrerak itzultzeko eskagarritasunik ez izatea.
Diputatuen Kongresua Etxebizitza Hipotekak Espainia Espainiako gobernua Ekonomia

