Estas son las medidas que caen con la derogación del decreto del 'escudo social'
La derogación en el Congreso, por segunda vez en un mes, del decreto del 'escudo social' no solo deja sin efecto la suspensión de los desahucios de las familias vulnerables, sino también otras medidas de índole fiscal y empresarial.
Estas son algunas de las medidas que recogía el nuevo decreto:
- Prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional por impago de rentas, incluyendo la compensación al arrendador.
- Ampliación hasta esa fecha del plazo para someter a mediación o conciliación los desahucios suspendidos cuando el arrendador es gran tenedor.
- Prórroga del bono social energético.
- Prórroga de la garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables.
- Adaptación de la tasa de retribución financiera de sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo regulatorio 2026–2031.
- Prórroga de la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas.
- Prórroga de los umbrales de facturación que permiten a los autónomos acogerse al régimen de módulos de IRPF e IVA, así como al régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.
- Exención de IRPF de las ayudas por daños personales provocados por incendios forestales.
- Prórroga de las ayudas a la reconstrucción de los municipios afectados por la dana y la exención de IRPF e impuesto de sociedades para las personas y empresas afectadas por la dana.
- Bonificación por compra de vehículos eléctricos o instalación de postes de recarga, que permitía deducirse hasta el 15 % del importe en el IRPF.
- Bonificación fiscal por inversión en obras de eficiencia energética.
- Prórroga del criterio que permite que las pérdidas sufridas por las empresas en 2020 y 2021 por la pandemia de la covid sigan sin computar a efectos de disolución.
- Mantenimiento del porcentaje de imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF.
- Posibilidad de renunciar de forma extraordinaria a la llevanza de los libros registro del IVA en la sede electrónica de la Agencia Tributaria y al registro de devolución mensual.
- Flexibilización de los requisitos que permiten ser considerado un operador de hidrocarburos confiable.
- Prórroga de la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por diversos acontecimientos naturales. No se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en 2026.
- Actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas.
- Actualización de las entregas a cuenta a entidades locales.
- Régimen de endeudamiento autonómico.
- No exigibilidad de devolución de ingresos indebidos por las cuotas nacionales de telefonía móvil devueltas o que se devuelvan por el Estado a las compañías de telefonía móvil.
Te puede interesar
La plantilla de Tubos Reunidos se moviliza en Bilbao para acompañar al comité
La dirección ha presentado una nueva propuesta, para que los empleados acepten bajas voluntarias, mientras que el comité ha reiterado su postura para que la empresa retire el ERE. Más de 300 trabajadores han participado en la protesta.
El Puerto de Bilbao alcanzó una facturación de 77 millones durante 2025, un 0,3 % más
El presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Iván Jiménez, ha presentado este jueves el balance de actividad, cita en la que se ha calificado de saneada la situación económica, circunstancia que permitirá mantener congeladas las tasas portuarias.
Stellum Capital casi triplicará sus activos en dos años, hasta los 700 millones de euros
Propiedad de la Fundación Artizarra, Stellum Capital es una organización creada por empresarios vascos con el objeto de invertir capital en empresas y garantizar su arraigo.
Danobat creará 500 empleos en Euskadi con una inversión de 50 millones en "una nueva generación de robots industriales"
El objetivo es diseñar y fabricar en Euskadi una nueva generación de robots industriales avanzados, así como consolidar una cadena de valor local sólida en torno a esta tecnología estratégica.
"Tenemos ambición y buscamos que la capacidad de decisión se quede en nuestro territorio"
Según se difundió ayer, un grupo inversor vasco podría estar interesado en adquirir la empresa Elmubas Petfood Group de Azpeitia. En declaraciones a Euskadi Irratia, la diputada general de Gipuzkoa Eider Mendoza ha asegurado que se trata de una buena noticia y que seguirán la operación de cerca.
Un grupo inversor vasco podría estar interesado en la compra de Elmubas Petfood Group
Según ha podido saber EITB, las negociaciones están avanzadas y, si prosperan, supondría la vuelta a manos vascas de la compañía, con sede en Azpeitia, que ha tenido un fuerte desarrollo en los últimos años: la venta podría rondar los 300 o 400 millones de euros.
La BIEMH abrirá sus puertas el lunes con 1503 firmas expositoras de 34 países y más de 3350 productos innovadores
La Bienal ofrecerá un "auténtico espectáculo industrial y tecnológico en vivo" en un momento "convulso" con "riesgos y oportunidades".
El lehendakari Pradales pide equiparar el precio de la energía al de Europa para "garantizar" el futuro y empleo de la industria vasca
Imanol Pradales, acompañado por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha visitado este miércoles la empresa Lointek de Urduliz (Bizkaia), en el marco de su 30 aniversario. En su intervención, Pradales ha subrayado el impacto del precio de la electricidad en la competitividad de la industria vasca, particularmente en el caso de las empresas electrointensivas "de las que dependen miles de empleos".
Sidenor insiste en que el documento hallado por la Policía no significa que el acero vendido tenga un uso militar
En una nota, la empresa dedicada a la industria siderúrgica ha destacado que el documento encontrado responde a una entidad financiera, que pregunta sobre clientes de sector de defensa.