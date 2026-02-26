Derogación
Estas son las medidas que caen con la derogación del decreto del 'escudo social'

La derogación en el Congreso, por segunda vez en un mes, del decreto del 'escudo social' no solo deja sin efecto la suspensión de los desahucios de las familias vulnerables, sino también otras medidas de índole fiscal y empresarial. Estas son algunas de las medidas que recogía el nuevo decreto.
Una persona consulta sus gastos del mes. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Hauek dira 'babes sozialerako' dekretua indargabetu ondoren bertan behera geratu diren neurriak
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La derogación en el Congreso, por segunda vez en un mes, del decreto del 'escudo social' no solo deja sin efecto la suspensión de los desahucios de las familias vulnerables, sino también otras medidas de índole fiscal y empresarial. 

Estas son algunas de las medidas que recogía el nuevo decreto:

  • Prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional por impago de rentas, incluyendo la compensación al arrendador.
  • Ampliación hasta esa fecha del plazo para someter a mediación o conciliación los desahucios suspendidos cuando el arrendador es gran tenedor.
  • Prórroga del bono social energético.
  • Prórroga de la garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables.
  • Adaptación de la tasa de retribución financiera de sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo regulatorio 2026–2031.
  • Prórroga de la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas.
  • Prórroga de los umbrales de facturación que permiten a los autónomos acogerse al régimen de módulos de IRPF e IVA, así como al régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.
  • Exención de IRPF de las ayudas por daños personales provocados por incendios forestales.
  • Prórroga de las ayudas a la reconstrucción de los municipios afectados por la dana y la exención de IRPF e impuesto de sociedades para las personas y empresas afectadas por la dana.
  • Bonificación por compra de vehículos eléctricos o instalación de postes de recarga, que permitía deducirse hasta el 15 % del importe en el IRPF.
  • Bonificación fiscal por inversión en obras de eficiencia energética.
  • Prórroga del criterio que permite que las pérdidas sufridas por las empresas en 2020 y 2021 por la pandemia de la covid sigan sin computar a efectos de disolución.
  • Mantenimiento del porcentaje de imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF.
  • Posibilidad de renunciar de forma extraordinaria a la llevanza de los libros registro del IVA en la sede electrónica de la Agencia Tributaria y al registro de devolución mensual.
  • Flexibilización de los requisitos que permiten ser considerado un operador de hidrocarburos confiable.
  • Prórroga de la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por diversos acontecimientos naturales. No se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en 2026.
  • Actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas.
  • Actualización de las entregas a cuenta a entidades locales.
  • Régimen de endeudamiento autonómico.
  • No exigibilidad de devolución de ingresos indebidos por las cuotas nacionales de telefonía móvil devueltas o que se devuelvan por el Estado a las compañías de telefonía móvil.
