Beste hiru greba egun deitu dituzte martxorako eskola jantokietan

Lanuzteak martxoaren 10ean, 11n eta 12an egingo dituzte, gaur egun negoziazioetan duten "blokeo" egoera dela eta.

EITB

Azken eguneratzea

ELA sindikatuak jakinarazi duenez, martxoaren 10, 11 eta 12rako greba deitu dute eskola jantokietan, "negoziazio mahaian aurrerapausorik eman ez delako".

LAB, ELA, CCOO eta UGT sindikatuek deituta, hiru lanuzte egin dituzte asteon ere eskola publikoetako kudeaketa zuzeneko jantokietan.

Ohar batean, beste hiru greba egun iragarri dituzte, "blokeo" egoera dela eta, eta aldarrikapenek "erantzunik gabe" jarraitzen dutelako.

Negoziazio mahaian KPIaren araberako soldata igoerak ez direla bermatzen kritikatu dute, eta kudeaketa zuzeneko langileen baldintzak "inolako mugarik gabe eta beste hitzarmen batzuen menpe egon gabe" negoziatu behar direla aldarrikatu dute.

Era berean, patronalari eskatu diote jarrera aldatzeko eta "seriotasunez" negoziatzeko, eta Hezkuntza Sailari, gatazkan parte har dezala eta "erantzukizuna" bere gain har dezala.

