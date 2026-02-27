Conflicto laboral
Convocadas para marzo otras tres jornadas de huelga en los comedores escolares

Los paros se realizarán los días 10, 11 y 12 de marzo, dada la situación de "bloqueo".
Huelga de comedores escolares públicos manifestación bilbao
Euskaraz irakurri: Beste hiru greba egun deitu dituzte martxorako eskola jantokietan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El sindicato ELA ha dado a conocer la convocatoria de tres nuevas jornadas de huelga para los días 10, 11 y 12 de marzo en los comedores escolares ante la "falta de avances en la mesa de negociación".

Los sindicatos LAB, ELA, CC. OO. y UGT han llevado esta semana tres jornadas de paro en los comedores de gestión directa de las escuelas públicas que culminaron ayer, jueves. En un comunicado, la central sindical ha dado a conocer este viernes otros tres nuevos paros dada la situación de "bloqueo" y ha lamentado que las reivindicaciones siguen "sin respuesta".

Ha criticado que en la mesa de negociación no se garantiza subidas salariales con referencia al IPC y ha reclamado que las condiciones del personal de gestión directa tienen que ser negociadas "sin ningún tipo de techo ni depender de otros convenios".

Asimismo, ha interpelado a la patronal para que cambie de postura y negocie "con seriedad" y al Departamento de Educación para que se involucre en el conflicto y asuma "su responsabilidad".

Conflictos laborales Sindicatos Economía

