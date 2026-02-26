Tubos Reunidos
Tubos Reunidoseko langileak Bilbon mobilizatu dira lan-erregulazioko espedientearen bilera berriaren aurrean batzordeari laguntzeko

24 orduko greba eguna dute gaur langileek eta 300 behargin baino gehiago joan dira Bilbora protestan parte hartzera, batzordeak zehaztu duenez. 

BILBAO, 26/02/2026.-Trabajadores convocados por el comité de empresa de Tubos Reunidos en Amurrio (Álava) este jueves durante la concentración en Bilbao con motivo del traslado a la capital vizcaína de las negociaciones del ERE de extinción de contratos presentado por la dirección.EFE/Luis Tejido
Tubos Reunidoseko langileen kontzentrazioa, gaur goizean, Bilbon. Argazkia: EFE.
EITB

Azken eguneratzea

Tubos Reunidoseko langileek greba eguna dute gaur eta baita mobilizazio eguna ere, izan ere, goizean goizetik, Bilbon Euskalduna Jauregiaren inguruan elkartu dira langile ugari, enpresa-batzordeari laguntza emateko, enpresarekin 301 langilerentzako enplegu-erregulazio espedientearen inguruan gaur dituen bileren harira. Enpresak erabaki du bertan egitea bilera, eta ez orain arte bezala, Amurrioko lantegian.

Amurrioko Tubos Reunidoseko enpresa batzordeak deia egina zien langileei ostegun honetan Euskalduna Jauregi aurrean biltzeko, eta 08:30 aurretik hasi dira elkartzen,"Tubos Reunidos borrokan. Kaleratzerik ez" leloa zeraman pankarta baten atzean.

Batzordeak zehaztu duenez, 300 langile baino gehiago joan dira Bilbora protesta horretan parte hartzera. “Erabateko jarraipena” izan du Amurrioko lantegiko 24 orduko grebak. Deialdi hori Trapagarango lantegian ere planteatu da, baina, kasu honetan, ESK-k eta LABek osatzen duten gutxiengoak deitu du.

Hedabideen aurrean egindako adierazpenetan, Arabako lantegiko batzordeko presidente Andres García pozik agertu da beharginek sindikatuetako ordezkariei laguntzea erabaki dutelako, bilera lekua aldatu arren. "Goazen lekura goazela, langileak etorriko dira", gaineratu du.

Garciak adierazi duenez, astelehen honetan ezustean hartu zuten enplegu-erregulazioko espedientearen inguruko bilerak Bilbora eramateko enpresak hartutako erabakia, orain arte Amurrioko lantegian bertan egiten baitziren. Adierazi duenez, ez dute jarrera aldaketa hori ulertzen; izan ere, batzordeak noiz edo noiz planteatu zuen bileraren bat Trapagaranen egitea, baina enpresak ukatu egin zuen aukera hori, bilerak Arabako lantegian egin behar zirela aktan jasota zegoela argudiatuz.

Azkenean, enplegu-erregulazioko espedientearen inguruko bilera goizeko hamarretan hasi da, eta ordu bata eta erdietan beste bat izango da, lan-baldintzak aldatzeari buruzkoa. Langileak Euskalduna Jauregiaren aurrean kontzentratuta egongo dira arratsaldeko ordu bi eta erdiak arte.

Ostegun honetako bileran, batzordeko presidenteak azaldu duenez, berriro eskatuko diote enpresari enplegu-erregulazioko espedientea erretiratzeko. Aurreko bileran, enpresak eskaintza hobetu zuen baina langileen ordezkariek ez zuten begi onez ikusi.

Konpainiak 60 eta 62 urte bitarteko aurre-erretirodunentzako errenta-plan bat eskaintzen zuen, soldata gordinaren % 65arekin (plusak eta BGAEak barne), Gizarte Segurantzako Hitzarmen Bereziaz gain (CESS), langileak 61 urte bete arte.

Borondatezko bajen kasuan, lan egindako urte bakoitzeko 30 eguneko soldatari eusten zion, 18 hileko mugarekin, baina 1.500 euro gehitzen zituen lan egindako urte bakoitzeko, 10 urtera arte gehienez. Aldi bateko langileen kasuan, kalte-ordaina hobetu zuen, lan egindako urte bakoitzeko 25 eguneko soldatatik, 28ra igota, 12 hileko mugarekin.

