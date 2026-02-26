La plantilla de Tubos Reunidos se moviliza en Bilbao para acompañar al comité ante la nueva reunión del ERE
La plantilla de Tubos Reunidos se ha concentrado desde primera hora de la mañana en las inmediaciones del Palacio Euskalduna en Bilbao para acompañar al comité de empresa ante la nueva reunión prevista en torno al ERE para 301 trabajadores, que la empresa ha decidido que se celebre en este emplazamiento en lugar de en la planta de Amurrio, que era donde se venían desarrollando los encuentros.
El comité de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio había llamado a la plantilla a concentrarse este jueves frente al Palacio Euskalduna de Bilbao y, desde antes de las ocho y media de la mañana, han empezado a congregarse los trabajadores encabezados por una pancarta en la que se podía leer "Tubos Reunidos borrokan. Kaleratzerik ez".
Más de 300 trabajadores, según ha cuantificado el comité, se han trasladado a Bilbao para participar en esta protesta que coincide con una nueva jornada de huelga de 24 horas, que ha tenido un seguimiento "total" por parte de la plantilla de Amurrio. Esta convocatoria también está planteada en la planta de Trapagaran pero, en este caso, por la minoría que conforman ESK y LAB.
En declaraciones a medios, el presidente del comité de la planta alavesa, Andrés García, ha manifestado su satisfacción porque la plantilla haya decidido acompañar a los representantes sindicales a pesar del cambio en el lugar de reunión. "Allá donde vayamos, la plantilla va a venir", ha añadido.
Andrés García ha indicado que este lunes se encontraron con la "sorpresa" de la empresa que quería trasladar a Bilbao las reuniones en torno al ERE que se venían celebrando en la planta de Amurrio. Según ha apuntado, no entienden su postura, ya que, desde el comité, se había planteado que en alguna reunión fuera en Trapagaran y la compañía se había negado alegando que en el acta ponía que se tenían que celebrar en la fábrica alavesa.
Finalmente, la reunión en torno al ERE ha dado comienzo a las diez de la mañana y a la una y media habrá otra relativa a la modificación de las condiciones de trabajo. Los trabajadodores permanecerán concentrados frente al Palacio Euskalduna hasta las dos y media de la tarde.
En el encuentro de este jueves, según ha explicado el presidente del comité, volverán a pedir la retirada del ERE a la empresa, que en la reunión anterior mejoró su oferta, pero los representantes de los trabajadores no la quisieron valorar.
La compañía ofrecía para los prejubilados entre 60 y 62 años un plan de Rentas al 65 % salario bruto (incluidos pluses y EPSV), además de Convenio Especial de Seguridad Social (CESS) hasta que el trabajador cumpla 61 años.
En el caso de las bajas voluntarias, mantiene los 30 días de salario por año de servicio con tope 18 mensualidades pero añade 1500 euros adicionales por año trabajado con un tope de 10 ejercicios, y para los eventuales mejora la indemnización de 25 a 28 días de salario por año trabajado, con tope de 12 mensualidades.
