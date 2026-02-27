Lan-gatazka
Gipuzkoako erresidentzietako langileen itxialdia Donostiako Emakumeen Etxean

Encierro en la Casa de las Mujeres de las trabajadoras de las residencias de Gipuzkoa
18:00 - 20:00
Gipuzkoako egoitzetako langileen itxialdia. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

ELAk deituta, Gipuzkoako adinekoen egoitzetako ehun bat langile Donostiako Emakumeen Etxean itxialdia egiten ari dira atzotik, babes soziala lortzeko eta lan-gatazkan Gipuzkoako Foru Aldundiak "berehala esku-hartzea" eskatzeko.

Lan gatazkak Ela Sindikatua Adinekoentzako egoitzak Gipuzkoa Ekonomia

