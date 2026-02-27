Encierro de las trabajadoras de las residencias de Gipuzkoa en la Casa de las Mujeres de San Sebastián

Fuentes de ELA han indicado que pese a las recomendaciones del Gobierno Vasco a la población del entorno para que tome medidas preventivas como cerrar puertas y ventanas y que los menores y las personas mayores no salgan de sus viviendas, la empresa no tenía a primera hora de la mañana "ninguna instrucción" de seguridad para la plantilla a la hora de operar en exteriores. LAB, por su parte, ha exigido a Petronor que paralice la actividad en la planta.