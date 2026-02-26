Danobatek 500 lanpostu sortuko ditu Euskadin, eta 50 milioi inbertituko ditu "robot industrialen belaunaldi berri bat" egiteko
Helburua da Euskadin robot industrial aurreratuen belaunaldi berri bat diseinatzea eta fabrikatzea, eta teknologia estrategiko horren ildoko tokiko balio-kate sendo bat finkatzea.
Robotika industrialaren arloan jauzi estrategikoa egiteko prestatzen ari da Euskadi, Roboost proiektu eraldatzaile berria abian jarrita. Ekimen horrek 50 milioi euroko hasierako inbertsioa izango du, eta 500 lanpostu sortzea ahalbidetuko du; horietatik 200 zuzenekoak izango dira.
Proiektua ostegun honetan aurkeztu da Danobat Groupen Elgoibarko egoitzan eta, Industria eta Trantsizio Energetikorako Euskal Sailak jakinarazi duenez, autonomia erkidegoa nazioarteko erreferente bihurtuko da prestazio handiko robot industrialen garapenean.
Roboost ekimenaren bidez 35 milioi euro baino gehiago bideratuko ditu ikerketa, garapen eta berrikuntza teknologikoko jardueretara. Helburua da Euskadin robot industrial aurreratuen belaunaldi berri bat diseinatzea eta fabrikatzea, eta teknologia estrategiko horren inguruko tokiko balio-kate sendo bat finkatzea.
Danobat izango da ekimenaren buru, eta 18 enpresa txiki eta ertainentzako "traktore" lanak egingo ditu, euskal industriaren ekosistema indartzeko. Gainera, sektoreko hainbat klusterren laguntza izango du, AFM Fabrikazio Aurreratuko klusterraren gidaritzapean, eta HEGAN Aeronautika eta Espazioko klusterraren parte-hartzearekin.
Apustu horrekin, Euskadik industria-berrikuntzaren gune gisa duen posizioa sendotu nahi du, enpresa-sarea indartu, eta bertako industriaren eraldaketa teknologikoan aurrera egin, automatizazioaren eta robotika aurreratuaren arloan gero eta lehia global handiagoa dagoen testuinguruan.
