Danobat creará 500 empleos en Euskadi con una inversión de 50 millones en "una nueva generación de robots industriales"

Euskadi se prepara para dar un salto estratégico en el ámbito de la robótica industrial con la puesta en marcha del nuevo proyecto transformador "Roboost", una iniciativa que movilizará una inversión inicial de 50 millones de euros y permitirá la creación de 500 nuevos puestos de trabajo, de los cuales 200 serán directos.

El proyecto ha sido presentado este jueves en la sede de Danobat Group en Elgoibar y, según informa el Departamento Vasco de Industria y Transición Energética, situará a la comunidad autónoma como referente internacional en el desarrollo de robots industriales de altas prestaciones.

"Roboost" destinará más de 35 millones de euros a actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. El objetivo es diseñar y fabricar en Euskadi una nueva generación de robots industriales avanzados, así como consolidar una cadena de valor local sólida en torno a esta tecnología estratégica.

La iniciativa estará liderada por Danobat y actuará como tractor para 18 pequeñas y medianas empresas, reforzando el ecosistema industrial vasco. Además, contará con la colaboración de distintos clústeres sectoriales, bajo el liderazgo del clúster de Fabricación Avanzada, AFM, y con la participación del clúster de Aeronáutica y Espacio, HEGAN.

Con esta apuesta, Euskadi busca consolidar su posición como polo de innovación industrial, fortalecer su tejido empresarial y avanzar en la transformación tecnológica de su industria, en un contexto de creciente competencia global en el ámbito de la automatización y la robótica avanzada.