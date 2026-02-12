Lan-gatazka
Tubos Reunidosek lanuzte berriak iragarri ditu otsailerako eta martxorako

Enpresak proposatutako negoziazio mahaiekin bat egingo dute lanuzteek: otsailaren 17an, 23an eta 26an eta martxoaren 4an eta 9an. Oraingoan, Trapagarango lantegiak ere bat egingo du mobilizazioekin.

MURRIO (ÁLAVA), 09/02/2026.- Piquetes de trabajadores concentrados en el acceso a la fábrica de Tubos Reunidos en la localidad alavesa de Murrio, este lunes, tras el inicio anoche de una huelga convocada a la espera de conocer el número de afectados por el ERE. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
Tubos Reunidosek 24 orduko lanuzte berriak deitu ditu, zuzendaritzak ezarri nahi duen Enplegu Erregulazio Espedientearen negoziazio prozesuaren testuinguruan. LAB eta ESK sindikatuek ohartarazi dute egoera “kritikoa” dela eta soilik presio kolektiboak eta mobilizazioak geldiarazi ditzakeela lan baldintzen aurkako erasoak eta lanpostu guztien etorkizuna bermatu.

Lanuzteak enpresak proposatutako negoziazio mahaiekin bat egingo dute, eta otsailaren 17an, 23an eta 26an eta martxoaren 4an eta 9an egingo dituzte greba-egunak. 

Sindikatuek azpimarratu dute ekintza batasuna “behar estrategikoa” dela langileen ahotsa negoziazio mahaira “indarrez” iristeko, eta lanuzteak masiboki adosteko deia egin dute. “Euren erabakien aurrean, elkartuta, antolatuta eta mobilizatuta aurkituko gaituztela erakusteko unea da”, amaitu dute.

Registro Sidenor Basauri
Israeli altzairua saldu diola eta Sidenorren egindako erregistroa baliogabetzea eskatu du Fiskaltzak

Fiskaltzak Auzitegi Nazionaleko magistratuaren ikerketaren norabidea kritikatu du, gizateriaren aurkako delituak Ministerio Fiskalak edo "tratu bidegabea" jaso duen norbaitek salatuta baino ezin dira jazarri, eta uste du elkarte salatzaileak ez duela baldintza hori betetzen (herri-akusazioa da, eta ez partikularra). Hortik ondorioztatzen da, Fiskalaren ustez, "egindako guztia erabat deuseza da, genozidio, gizateriaren aurkako eta gatazka armatuaren kasuan babestutako pertsonen eta ondasunen aurkako delitu horri dagokionez", eta ikerketa kontrabando-delitura mugatu beharko litzatekeela iritzi dio.

Espainiako Gobernuak Tubos Reunidosen egoera onbideratzeko irtenbideak bilatzeko prest dagoela adierazi du

Kongresuan egindako adierazpenetan, Carlos Cuerpo Ekonomia ministroak adierazi du Gobernuak "eskua luzatuta" duela sektore estrategikoetako enpresen bideragarritasuna bultzatzeko neurriak bilatzeko. EH Bilduk egindako galdera bati erantzunez, ministroak esan du aurretik ere laguntzak jaso izan dituela enpresak: "112 milioi euro kaudimenari laguntzeko funtsaren bidez, 20 milioi euro baino gehiago zortzi finantza-erakundek emanak, ICO abalen lerroari esker, eta ia 10 milioiko laguntzak, industria elektrointentsiboa izateagatik".

