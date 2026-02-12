Convocan cinco jornadas de huelga en la planta de Tubos Reunidos de Trapaga
Las jornadas de paro coincidirán con las mesas de negociación planteadas por la empresa y se celebrarán los días 17, 23 y 26 de febrero, así como el 4 y 9 de marzo.
Los sindicatos LAB y ESK han convocado paros de 24 horas durante 5 jornadas en la planta de Tubos Reunidos en Trapaga (Bizkaia), coincidiendo con las mesas de negociación planteadas respecto a Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa.
El comité de empresa de la planta de Tubos Reunidos de Amurrio acordó este martes la convocatoria de las mismas cinco jornadas de paro de 24 horas, y de 4 horas para varios días de febrero y marzo, y este jueves ambos sindicatos han hecho una convocatoria similar en Trapaga.
De esa manera, ambas plantas están llamadas a parar los días 17, 23 y 26 de febrero, y 4 y 9 de marzo.
Ambos sindicatos han hecho un llamamiento a secundar "masivamente" el paro contra el expediente que la dirección "pretende imponernos" y que implicaría 301 despidos entre las dos plantas ,"Nos encontramos en un momento crítico donde solo la presión colectiva y la movilización pueden frenar los ataques a nuestras condiciones laborales y garantizar el futuro de todos los puestos de trabajo", han advertido.
A su entender, ante el ERE "la unidad de acción no es solo un deseo, es una necesidad estratégica para que nuestra voz llegue con fuerza a la mesa de negociación" y demostrar que, "frente a sus imposiciones, nos encontrarán unidos, organizados y movilizados", han sentenciado.
Te puede interesar
La Fiscalía pide anular el registro de Sidenor por la venta de acero a Israel
La Fiscalía critica el rumbo de la investigación del magistrado de la Audiencia Nacional porque, subraya, los delitos de lesa humanidad solamente pueden ser perseguibles si hay una actuación del Ministerio Fiscal o de un "agraviado" y cree que la asociación denunciante no lo es (es una acusación popular y no particular). De ahí se deduce, según la fiscal, la "absoluta nulidad de todo lo practicado y referido a este delito de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado" y que la investigación debería circunscribirse al delito de contrabando.
El Gobierno español "tiende la mano" para buscar soluciones para Tubos Reunidos
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el Gobierno tiene "la mano tendida hacia delante" para buscar medidas que ayuden a la viabilidad de empresas de sectores estratégicos. Respondiendo a un pregunta de EH Bildu realizada en el Congreso, el ministro ha afirmado que anteriormente también ha solido recibir ayudas como "112 millones de euros de préstamo a través del fondo de apoyo a la solvencia, más de 20 millones recibidos de ocho entidades financieras distintas gracias a la línea de avales ICO y ayudas de casi 10 millones por ser una industria electrointensiva".
Levantan el secreto de una pieza separada de la investigación a Jainaga por vender acero a Israel
La resolución judicial se ha dictado un día después de que la Policía Nacional española accediera a la sede de Sidenor en Basauri.
El Gobierno aprueba un paquete de medidas para proteger a los clientes de compañías eléctricas, entre ellas la prohibición de las llamadas comerciales
El nuevo real decreto, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, establece que no se podrá suspender la electricidad a las personas electrodependientes y vulnerables, aunque no paguen, y que la suspensión de contratos no tendrá, en general, penalizaciones. Asimismo, se prevén sanciones para las compañías que infrinjan las normas.
Ramiro González: "El primer paso es, sin duda, la restructuración de la deuda y ahí el papel de la SEPI es fundamental"
El diputado general de Álava, Ramiro González, ha señalado que la continuidad de Tubos Reunidos exige la implicación activa de los acreedores, principalmente, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). No obstante, ha advertido de que "hay que ser conscientes de cuál es la situación de la empresa", que tiene una deuda que supera los 260 millones y que le hace "quemar casi 5 millones de euros mensuales".
Bengoetxea asegura que "es necesaria una reestructuración de la deuda" para garantizar la viabilidad de Tubos Reunidos
En una entrevista concedida al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, la vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco Ibone Bengoetxea ha explicado que el Ejecutivo ayudará a la empresa en esa reestructuración de la deuda.
La Fundación Vital se suma con 10 millones al consorcio vasco para la compra de Ayesa Digital
La operación refuerza el regreso a Euskadi del centro de decisión de la antigua Ibermática y prevé la creación de empleo cualificado en Álava
Pradales reivindica una nueva alianza política para que Europa tenga "verdadera autonomía en su reindustrialización"
La segunda edición de la cumbre 'Leaders Meeting–Fit For The Future' se ha cerradoo hoy con la firma de la 'Declaración de Bilbao', que subraya la necesidad de reforzar la capacidad de Europa para generar prosperidad.
ELA acusa al Gobierno de Navarra de guardar "silencio" ante los incumplimientos de Volkswagen
Según el sindicato, la Inspección de Trabajo detectó 146 contratos eventuales en fraude de ley en Volkswagen Navarra y ha obligado a la empresa a hacer 93 contratos indefinidos, algo que de momento no se ha cumplido.