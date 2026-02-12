Los sindicatos LAB y ESK han convocado paros de 24 horas durante 5 jornadas en la planta de Tubos Reunidos en Trapaga (Bizkaia), coincidiendo con las mesas de negociación planteadas respecto a Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa.



El comité de empresa de la planta de Tubos Reunidos de Amurrio acordó este martes la convocatoria de las mismas cinco jornadas de paro de 24 horas, y de 4 horas para varios días de febrero y marzo, y este jueves ambos sindicatos han hecho una convocatoria similar en Trapaga.



De esa manera, ambas plantas están llamadas a parar los días 17, 23 y 26 de febrero, y 4 y 9 de marzo.



Ambos sindicatos han hecho un llamamiento a secundar "masivamente" el paro contra el expediente que la dirección "pretende imponernos" y que implicaría 301 despidos entre las dos plantas ,"Nos encontramos en un momento crítico donde solo la presión colectiva y la movilización pueden frenar los ataques a nuestras condiciones laborales y garantizar el futuro de todos los puestos de trabajo", han advertido.



A su entender, ante el ERE "la unidad de acción no es solo un deseo, es una necesidad estratégica para que nuestra voz llegue con fuerza a la mesa de negociación" y demostrar que, "frente a sus imposiciones, nos encontrarán unidos, organizados y movilizados", han sentenciado.