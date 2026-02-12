Conflicto laboral
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Convocan cinco jornadas de huelga en la planta de Tubos Reunidos de Trapaga

Las jornadas de paro coincidirán con las mesas de negociación planteadas por la empresa y se celebrarán los días 17, 23 y 26 de febrero, así como el 4 y 9 de marzo. 

MURRIO (ÁLAVA), 09/02/2026.- Piquetes de trabajadores concentrados en el acceso a la fábrica de Tubos Reunidos en la localidad alavesa de Murrio, este lunes, tras el inicio anoche de una huelga convocada a la espera de conocer el número de afectados por el ERE. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
Euskaraz irakurri: Tubos Reunidosek lanuzte gehiago iragarri ditu otsailean eta martxoan
author image

EITB

Última actualización

Los sindicatos LAB y ESK han convocado paros de 24 horas durante 5 jornadas en la planta de Tubos Reunidos en Trapaga (Bizkaia), coincidiendo con las mesas de negociación planteadas respecto a Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa.

El comité de empresa de la planta de Tubos Reunidos de Amurrio acordó este martes la convocatoria de las mismas cinco jornadas de paro de 24 horas, y de 4 horas para varios días de febrero y marzo, y este jueves ambos sindicatos han hecho una convocatoria similar en Trapaga.

De esa manera, ambas plantas están llamadas a parar los días 17, 23 y 26 de febrero, y 4 y 9 de marzo.

Ambos sindicatos han hecho un llamamiento a secundar "masivamente" el paro contra el expediente que la dirección "pretende imponernos" y que implicaría 301 despidos entre las dos plantas ,"Nos encontramos en un momento crítico donde solo la presión colectiva y la movilización pueden frenar los ataques a nuestras condiciones laborales y garantizar el futuro de todos los puestos de trabajo", han advertido.

A su entender, ante el ERE "la unidad de acción no es solo un deseo, es una necesidad estratégica para que nuestra voz llegue con fuerza a la mesa de negociación" y demostrar que, "frente a sus imposiciones, nos encontrarán unidos, organizados y movilizados", han sentenciado.

Conflictos laborales Huelgas Economía

Te puede interesar

Registro Sidenor Basauri
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Fiscalía pide anular el registro de Sidenor por la venta de acero a Israel

La Fiscalía critica el rumbo de la investigación del magistrado de la Audiencia Nacional porque, subraya, los delitos de lesa humanidad solamente pueden ser perseguibles si hay una actuación del Ministerio Fiscal o de un "agraviado" y cree que la asociación denunciante no lo es (es una acusación popular y no particular). De ahí se deduce, según la fiscal, la "absoluta nulidad de todo lo practicado y referido a este delito de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado" y que la investigación debería circunscribirse al delito de contrabando.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno español "tiende la mano" para buscar soluciones para Tubos Reunidos

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el Gobierno tiene "la mano tendida hacia delante" para buscar medidas que ayuden a la viabilidad de empresas de sectores estratégicos. Respondiendo a un pregunta de EH Bildu realizada en el Congreso, el ministro ha afirmado que anteriormente también ha solido recibir ayudas como "112 millones de euros de préstamo a través del fondo de apoyo a la solvencia, más de 20 millones recibidos de ocho entidades financieras distintas gracias a la línea de avales ICO y ayudas de casi 10 millones por ser una industria electrointensiva".
Dorre elektrikoa elektrizitateta argindarra electricidad torre eléctrica
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno aprueba un paquete de medidas para proteger a los clientes de compañías eléctricas, entre ellas la prohibición de las llamadas comerciales

El nuevo real decreto, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, establece que no se podrá suspender la electricidad a las personas electrodependientes y vulnerables, aunque no paguen, y que la suspensión de contratos no tendrá, en general, penalizaciones. Asimismo, se prevén sanciones para las compañías que infrinjan las normas.

Ramiro Gonzalez diputado general Alava
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ramiro González: "El primer paso es, sin duda, la restructuración de la deuda y ahí el papel de la SEPI es fundamental"

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha señalado que la continuidad de Tubos Reunidos exige la implicación activa de los acreedores, principalmente, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). No obstante, ha advertido de que "hay que ser conscientes de cuál es la situación de la empresa", que tiene una deuda que supera los 260 millones y que le hace "quemar casi 5 millones de euros mensuales". 

Cargar más
Publicidad
X