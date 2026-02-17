Tubos Reunidos ofrece prejubilaciones y bajas incentivadas en su ERE para 301 trabajadores

La dirección de Tubos Reunidos ha ofrecido a los comités de empresa de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia) bajas incentivadas y prejubilaciones a partir de los 60 años para reducir los 301 despidos recogidos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Este martes se ha celebrado en la factoría de Amurrio la segunda reunión entre los representantes de la compañía y de los trabajadores para negociar las condiciones del ERE, que de inicio plantea 274 despidos en Amurrio y 27 en Trapagaran. En la cita, la dirección ha presentado su oferta al comité de empresa.

El plan contempla prejubilaciones, salidas de eventuales y bajas voluntarias:

Prejubilaciones: A partir de los 60 años se plantean prejubilaciones. Hasta cumplir los 63 se cobraría el 60 % del salario bruto y a partir de esa edad se ofrecen indemnizaciones de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades.

A partir de los 60 años se plantean prejubilaciones. Hasta cumplir los 63 se cobraría el 60 % del salario bruto y a partir de esa edad se ofrecen indemnizaciones de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades. Eventuales: 25 días de salario por año de servicio con tope de 12 mensualidades, reconociendo antigüedad con unidad de vínculo contractual.

25 días de salario por año de servicio con tope de 12 mensualidades, reconociendo antigüedad con unidad de vínculo contractual. Adscripciones voluntarias: 30 días de salario por año de servicio con tope de 18 mensualidades.

Los sindicatos piden más información

Desde LAB ha apuntado que todos los sindicatos han coincidido en no dar por buenas esas razones, ya que, a la vista de la documentación aportada por la empresa, "no acreditan el ERE". Por ello, no han entrado a valorar esa propuesta de prejubilaciones y bajas incentivadas, y las centrales han solicitado una serie de información que documente la realidad de los datos" "Hay muchas cosas que ni nos explican porque tienen que tener la confidencialidad. Tenemos que hacer en algunas cosas, como nos han dicho, actos de fe y, con actos de fe es muy difícil asumir 300 despidos", ha añadido LAB.



Por ello, según han indicado desde LAB, no van a "entrar en el juego de la dirección de en una segunda reunión empezar a hablar de salidas incentivadas" ya que el "compromiso" de los dos comités es "no permitir destrucción de empleo".



Además, la parte social entiende que lo presentado por la empresa no es ningún plan de viabilidad porque, según ha añadido ESK, "no habla del futuro de la empresa y simplemente busca una reducción de costes sin asegurar la viabilidad futura".

Jornada de huelga

Coincidiendo con esta reunión negociadora, el comité de empresa de Amurrio ha convocado una jornada de huelga que ha sido secundada por toda la plantilla, salvo por los integrantes de los servicios mínimos.

En el caso de Trapagaran, el comité no ha convocado huelga contra del ERE, aunque sí lo han hecho LAB y ESK. Estas centrales han estimado que un 10 % de la plantilla ha secundado el llamamiento.



El próximo lunes 23 está prevista una nueva reunión para continuar con las negociaciones del ERE, que llega después de que Tubos Reunidos perdiera el año pasado 71,3 millones de euros. La compañía arrastra además una deuda superior a 250 millones, de los que la mitad corresponden a los 112 millones más los intereses que le prestó la SEPI en 2021.



De hecho, el Gobierno Vasco, que se ha mostrado dispuesto a acompañar a un inversor con un proyecto industrial "sólido" para Tubos, ha advertido de que con el actual nivel de deuda es "muy improbable encontrar inversores privados dispuestos a apostar" por la compañía.



La clave para la viabilidad del grupo pasa por tanto por reestructurar la deuda, según trasladaron las instituciones vascas a los comités de empresa de Amurrio y Trapagaran en una reunión mantenida en Vitoria-Gasteiz a finales de la semana pasada.