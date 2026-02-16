Jornada de huelga de los trabajadores de Tubos Reunidos coincidiendo con una nueva reunión entre la dirección y el comité
Los trabajadores de Tubos Reunidos de Amurrio así como de la planta de Trápaga estan llamados a parar este martes durante 24 horas, en la primera de las cinco jornadas de huelga que acordaron el pasado 10 de febrero en protesta por el ERE que contempla 301 despidos (274 despidos están previstos en la planta Amurrio).
La huelga coincide con una nueva reunión que mantendrán a partir de las 11:00 horas el comité de empresa y la dirección.
Tubos Reunidos comunicó el 9 de febrro al comité de empresa la puesta en marcha de un plan de viabilidad que contempla un ERE para 301 personas en sus plantas de Amurrio (Álava) y Valle de Trápaga (Bizkaia). De ellas, 87 son trabajadores eventuales y 214 personal fijo.
La dirección explicó que el plan se apoya en tres ejes principales: diversificación comercial, reducción de costes y reestructuración de la deuda, con el objetivo de asegurar la continuidad de la actividad y recuperar la viabilidad económica a medio plazo.
El comité de empresa de la planta de Tubos Reunidos de Amurrio acordó el martes pasado la convocatoria de cinco jornadas de paro de 24 horas para el 17, 23 y 26 de febrero, y 4 y 9 de marzo., y de 4 horas para varios días de febrero y marzo. Posteriormente, representantes de LAB y ESK de la planta de Trápaga, que estén en minoria en su comité de empresa, realizaron la misma convocatoria de paros de 24 horas para Tubos Reunidos de Trápaga.
El viernes pasado se reunieron entre los comités de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio y Valle de Trápaga y los responsables de Gobierno Vasco, la Diputación de Álava y los ayuntamientos. Desde las instituciones, subrayaron la necesidad de reestructurar la deuda de Tubos Reunidos y todos los agentes se comprometieron a seguir intentando buscar una solución.
Atraca en Bilbao el primer petrolero con crudo venezolano tras la detención de Maduro
Ha pasado un mes y seis días desde que Josu Jon Imaz, el actual consejero delegado de Repsol entrara a la Casa Blanca, con representantes de otras empresas petrolíferas, para reiniciar la industria petrolera venezolana. En las últimas horas ha llegado al puerto de Bilbao el primer petrolero con crudo del país caribeño desde que Trump tomase el control de dicha industria. Repsol se ha hecho con un millón de barriles que serán tratados en la plata de Petronor, en Muskiz.
El 60 % de las actuaciones de Inspección de Trabajo sobre jornada laboral detectaron irregularidades en 2025
Según los datos aportados, la Inspección de Trabajo de Euskadi realizó el pasado año 20 191 actuaciones, en las que se detectaron 1862 infracciones —que supusieron 10,4 millones de euros— y revisó 26 959 contratos, de los cuales 1788 fueron transformados en indefinidos y a tiempo completo.
Euskadi busca “volar alto” en la aeronáutica: invierte 110 millones en un proyecto que generará 800 empleos
Esta propuesta estará liderada por ITP Aero y participarán otras 12 empresas.
El personal médico dice "basta" y pide un estatuto propio en las calles de San Sebastián
Exigen, entre otras cuestiones, una clasificación profesional singular, una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en días laborables, y que todo lo que exceda se considera exceso de jornada, que deberá ser voluntaria y retribuida.
¿Cuáles son las peticiones del personal médico?
Los sindicatos médicos reclaman un Estatuto Marco propio argumentando que su profesión tiene unas características que les diferencian de las demás profesiones del ámbito de la Sanidad.
El Gobierno español firma la subida del SMI, ¿en cuánto queda el nuevo salario mínimo?
Una vez suscrito, se prevé que el Real Decreto se apruebe este martes, con una subida del 3,1 %.
Será noticia: huelga del personal médico, traspaso de aeropuertos y aviso amarillo por lluvia
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Tamara Yagüe (Confebask): "La industria puede rozar la recesión en determinados momentos; van a ser vitales los próximos meses"
Arantza Ruiz entrevista en “12 Minutos” de ETB a la presidenta de Confebask. Yagüe subraya que el crecimiento no es constante en todos los sectores, y asegura que es conveniente ser cautos en cuanto a la industria, ya que los próximos meses serán decisivos.
Siete plantas que conforman el grupo Sarralle pondrán en marcha un ERTE para seis meses
La empresa y los trabajadores no han llegado a un acuerdo en la mayoría de las plantas y, agotado el periodo de consultas, el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) entrará en vigor a partir del lunes. El grupo argumenta razones económicas y tecnológicas para poner en marcha este ERTE.