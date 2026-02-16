Jornada de huelga de los trabajadores de Tubos Reunidos coincidiendo con una nueva reunión entre la dirección y el comité

Los trabajadores de Tubos Reunidos de Amurrio así como de la planta de Trápaga estan llamados a parar este martes durante 24 horas, en la primera de las cinco jornadas de huelga que acordaron el pasado 10 de febrero en protesta por el ERE que contempla 301 despidos (274 despidos están previstos en la planta Amurrio).

La huelga coincide con una nueva reunión que mantendrán a partir de las 11:00 horas el comité de empresa y la dirección.

Tubos Reunidos comunicó el 9 de febrro al comité de empresa la puesta en marcha de un plan de viabilidad que contempla un ERE para 301 personas en sus plantas de Amurrio (Álava) y Valle de Trápaga (Bizkaia). De ellas, 87 son trabajadores eventuales y 214 personal fijo.

La dirección explicó que el plan se apoya en tres ejes principales: diversificación comercial, reducción de costes y reestructuración de la deuda, con el objetivo de asegurar la continuidad de la actividad y recuperar la viabilidad económica a medio plazo.

El comité de empresa de la planta de Tubos Reunidos de Amurrio acordó el martes pasado la convocatoria de cinco jornadas de paro de 24 horas para el 17, 23 y 26 de febrero, y 4 y 9 de marzo., y de 4 horas para varios días de febrero y marzo. Posteriormente, representantes de LAB y ESK de la planta de Trápaga, que estén en minoria en su comité de empresa, realizaron la misma convocatoria de paros de 24 horas para Tubos Reunidos de Trápaga.

El viernes pasado se reunieron entre los comités de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio y Valle de Trápaga y los responsables de Gobierno Vasco, la Diputación de Álava y los ayuntamientos. Desde las instituciones, subrayaron la necesidad de reestructurar la deuda de Tubos Reunidos y todos los agentes se comprometieron a seguir intentando buscar una solución.