Greba eguna dute Tubos Reunidoseko langileek, batzordeen eta zuzendaritzaren arteko bilerarekin bat eginez
Amurrioko lantegiko langileek lanuzteak deitu zituzten otsailaren 17, 23 eta 26rako eta martxoaren 4 eta 9rako. Trapagarango lantegiko LAB eta ESK sindikatuek ere lanuzteak deitu dituzte egun berberetarako.
Amurrioko eta Trapagarango Tubos Reunidoseko langileak 24 orduko geldialdia egitera deituta daude astearte honetan, bost eguneko protestaldiaren lehenean, 301 kaleratze aurreikusten dituen EEEaren aurka egiteko (kaleratzeetatik 274 Amurrioko lantegian aurreikusten dira).
Enpresa batzordeek eta zuzendaritzak bilera egingo dute 11:00etatik aurrera.
Tubos Reunidosek otsailaren 9an jakinarazi zion enpresa-batzordeari bideragarritasun-plan bat jarri zuela martxan, 301 pertsonarentzako EEE bat aurreikusten duena Amurrioko (Araba) eta Trapagarango (Bizkaia) lantegietan. Horietatik, 87 behin-behineko langileak dira eta 214 langile finkoak.
Zuzendaritzak azaldu zuenez, planak hiru ardatz nagusi ditu: merkataritza dibertsifikatzea, kostuak murriztea eta zorra berregituratzea, jardueraren jarraipena ziurtatzeko eta epe ertainera bideragarritasun ekonomikoa berreskuratzeko.
Langileak oso haserre daude eta bestelako irtenbideak eskatzen dituzte. Amurrioko Tubos Reunidos lantegiko enpresa-batzordeak joan den asteartean erabaki zuen otsailaren 17, 23 eta 26rako eta martxoaren 4 eta 9rako 24 orduko eta otsaileko eta martxoko egun batzuetarako 4 orduko bost lanuzte egitea. Ondoren, Trapagarango lantegiko LAB eta ESK sindikatuetako ordezkariek, enpresa-batzordean gutxiengoan daudenek, deialdi bera egin zuten euren lantegirako.
Enpresa batzordeak, Eusko Jaurlaritzarekin, Arabako Foru Aldundiarekin eta Amurrioko zein Trapagarango udalekin bilera egin zuten ostiralean. Erakundeetatik azpimarratu zuten zorra berregituratzeko beharra dagoela eta eragile guztiek konponbidea bilatzen jarraitzeko konpromisoa erakutsi zuten.
Trumpek Venezuelako petrolioaren kontrola hartu zuenetik Europara heldu den lehen ontzia Bilboko portuan da
Hilabete eta sei egun igaro dira Josu Jon Imaz Repsoleko egungo kontseilari delegatua Etxe Zurian sartu zenetik, beste petrolio-enpresa batzuetako ordezkariekin, Venezuelako petrolio-industria berrabiarazteko. Hala, Trumpek industria horren kontrola hartu zuenetik Karibeko lehen petrolio-ontzia iritsi da azken orduotan Bilbora. Repsolek milioi bat upel eskuratu ditu, eta Petronorren plantan tratatuko dituzte, Muskizen.
Lanaldiei lotuta Euskadin egindako jarduketen % 60etan irregulartasunak antzeman zituen iaz Lan Ikuskaritzak
Emandako datuen arabera, Euskadiko Lan Ikuskaritzak 20.191 esku-hartze egin zituen iaz. Horietan 1862 arau-hauste antzeman ziren — 10,4 milioi euro —, eta 26.959 kontratu berrikusi; horietatik 1.788 kontratu mugagabe eta lanaldi osokoak bihurtu ziren.
Euskadik zerua ukitu nahi du aeronautikan: 110 milioi inbertituko ditu proiektu batean, eta 800 lanpostu sortu
ITP Aero izango da proposamenaren buru, eta hamabi enpresak hartuko dute parte harekin batera.
Estatutu propio baten aldeko aldarria zabaldu dute medikuek Donostian
Osakidetzan lehen arretako mediku bat egongo da gutxienez osasun-etxe bakoitzean. Baliteke urgentziazkoak ez diren ebakuntza batzuk bertan behera uztea.
Zer eskatzen dute medikuek?
Medikuen sindikatuek Estatutu Marko propioa eskatzen dute, euren lanbideak Osasunaren sektoreko gainerako lanbideetatik bereizten dituzten ezaugarriak dituela argudiatuta.
Espainiako Gobernuak gutxieneko soldataren igoera sinatuta, zenbatekoa izango da LGS berria?
Behin akordioa sinatuta, litekeena da Errege Dekretua astearte honetan onartzea, % 3,1eko igoerarekin.
Albiste izango da: medikuen greba, aireportuen eskualdatzea eta abisu horia euriagatik
Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Tamara Yagüe (Confebask): "Industria atzeraldira hurbil daiteke une batzuetan; datozen hilabeteak erabakigarriak izango dira"
Arantza Ruizek Confebaskeko presidentea elkarrizketatu du ETBko "12 minutos" saioan. Yagüek azpimarratu du hazkundea ez dela etengabea sektore guztietan, eta, industriari dagokionez, zuhur jokatzea komeni dela adierazi du, "datozen hilabeteak erabakigarriak" izango baitira.
Sarralle taldea osatzen duten zazpi lantegitan sei hilabeterako erregulazio txostena jarriko dute martxan
Enpresak eta langileek ez dute akordiorik lortu lantegi gehienetan, eta kontsultetarako epea agortuta, astelehenetik aurrera indarrean izango da aldi baterako enplegu-erregulazioko espedientea (ABEEE). Taldeak arrazoi ekonomikoak eta teknologiari lotutakoak argudiatu ditu erregulazioko txostena abian jartzeko.