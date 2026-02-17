Tubos Reunidosek aurre-erretiroak eta eta kaleratze hitzartuak eskaini dizkie langileei
301 behargini eragingo dien enplegu-erregulazioko espedientea negoziatzeko bigarren bilera izan dute zuzendaritzak eta sindikatuek, eta hitzordu horrekin bat eginez, greba eguna deitu dute Amurrioko plantan. Plantilla osoak egin du bat lanuztearekin.
Tubos Reunidosen Amurrioko eta Trapagarango plantetako 301 lagun kaleratzea ekarriko duen lan-erregulazioko espedientea (LEE) aurrera ateratzeko plana jarri die mahai gainean gaur enpresaren zuzendaritzak sindikatuei. Besteak beste, 60 urtetik aurre-erretiroa hartzeko aukera eta borondatezko kanporatzeak jasotzen ditu proposamenak.
Erregulazio espedientea iragarri zenetik, bigarren aldiz bildu dira zuzendaritza eta langileen batzordea. Amurrioko lantegian 274 aurreikusten dira, eta Trapagarangoan, 27.
Enpresaren proposamenaren puntu nagusiak hauek dira:
- Aurre-erretiroak: 60 urtetik aurre-erretiroak hartzeko aukera; 63 urtera arte, soldata gordinaren % 60 jasoko luke langileak, eta adin horretatik aurrera, urteko 20 eguneko kalte-ordaina, gehienez 12 ordainsaritan.
- Behin-behineko langileak: 25 eguneko kalte-ordaina lan egindako urte bakoitzeko, gehienez 12 ordainsaritan.
- Borondatezko kaleratzeak: 30 eguneko kalte-ordaina lan egindako urte bakoitzeko, gehienez 18 ordainsaritan.
Informazio gehiago nahi dute sindikatuek
Sindikatuek ez dute ontzat eman zuzendaritzaren proposamena, eta ez dute iritzirik eman aurre-erretiroen eta "pizgarrien" inguruan. LABek esan duenez, informazio gehiago eskatu diote enpresari, planean jasotako datuak kontrastatzeko. Zentral horren arabera, "konfidentzialtasunaren" izenean, hainbat datu ez ditu eman enpresak, eta langileak ez dira fido.
Hori dela eta, LABek adierazi du lanpostu bakar bat ez suntsitzea dela sindikatuen helburua, eta, beraz, ez dira kaleratzeen baldintzak negoziatzen hasiko.
Bide beretik mintzatu da ESK ere. Azaldu duenez, planak ez du enpresaren etorkizunari buruz ezer jasotzen, eta "kosturik gabe, plantilla murriztea" bilatzen du, besterik ez.
Greba-eguna
Gaurko bilerarekin bat eginez, Amurriko plantako langileek greba-eguna deitu dute, eta sindikatuen arabera, jarraipena erabatekoa izan da.
Trapagaraneko lantegian, berriz, langileen batzordeak ez du grebarik deitu, baina bai LAB eta ESK zentralek. Jarraipena % 10 ingurukoa izan dela esan dute deitzaileek.
Hurrengo negoziazio mahaia otsailaren 23rako dago deituta.
Iaz, 71,3 milioi euroko galerak izan zituen Tubos Reunidos enpresak, eta kopuru hori azken urteotan pilatutako 250 milioi euroko zorrari gehitu behar zaio.
Joan den astean, Eusko Jaurlaritzak adierazi zuen Tubos Reunidosentzako etorkizuneko industria proiektu sendo bat babesteko prest dagoela, baina proiektu horren bideragarritasun-plana enpresak bere zorra berregituratu ahal izatearen mende dago, kontuan izanik, gainera, koska gero eta handiagoa dela.
