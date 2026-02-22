EEE
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Beste greba egun bat Tubos Reunidosen, espedientea negoziatzeko batzarrarekin bat eginez

Langileek 24 orduko geldialdia egingo dute astelehenean zuzendaritzari presioa egin eta enplegu-erregulazioko espedientearen baldintzak hobetze aldera.

Trabajadores de la plantilla de Tubos Reunidos durante una concentración, frente a la sede del Gobierno Vasco, a 13 de febrero de 2026, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). La concentración ha sido convocada por el comité de empresa de Tubos Reunidos Amurrio contra el ERE planteado por la dirección. Iñaki Berasaluce / Europa Press 13/2/2026
Tubos Reunidosen protesta. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Tubos Reunidoseko langileek beste greba egun bat deitu dute astelehenerako, hain zuzen ere enplegu-erregulazioko espedientea negoziatzen jarraitzeko langileek eta zuzendaritzak egingo duten bigarren bileraren egunean. Enplegu-erregulazioko espedientearen arabera, 274 langile kaleratuko dituzte Amurrion (Araba) eta 27 Trapagaranen (Bizkaia). Hilaren 17an, negoziatzeko lehen bileran, greba egin zuten, eta gauza bera egingo dute otsailaren 26an eta martxoaren 4an eta 9an, bilerak egingo dituzten egunetan.

Iaz, 71,3 milioi euroko galerak izan zituen Tubos Reunidos enpresak, eta horri azken urteotan pilatutako 250 milioi euroko zorra gehitu behar zaio. 

Joan den astean, Eusko Jaurlaritzak adierazi zuen Tubos Reunidosentzako etorkizuneko industria proiektu sendo bat babesteko prest dagoela, baina proiektu horren bideragarritasun-plana enpresak bere zorra berregituratu ahal izatearen mende dago, gero eta handiagoa baita. 

Zuzendaritzaren proposamena

Tubos Reunidosen Amurrioko eta Trapagarango lantegietako 301 lagun kaleratzea ekarriko duen enplegu-erregulazioko espedientea (EEE) bideratzeko plana jarri die mahai gainean zuzendaritzak sindikatuei. Besteak beste, 60 urtetik aurre-erretiroa hartzeko aukera eta borondatezko kanporatzeak jasotzen ditu proposamenak. 

Enplegu-erregulazioko espedientea iragarri zutenetik, birritan bildu dira zuzendaritza eta langileen ordezkariak. 

Enpresaren proposamenak bildutako puntu nagusiak hauek dira: 

  • Aurre-erretiroak: 60 urtetik aurre-erretiroak hartzeko aukera; 63 urtera arte, soldata gordinaren % 60 jasoko luke langileak, eta adin horretatik aurrera, urteko 20 eguneko kalte-ordaina, eta gehienez 12 ordainsari. 
  • Behin-behineko langileak: 25 eguneko kalte-ordaina lan egindako urte bakoitzeko, eta gehienez 12 ordainsari.
  • Borondatezko kaleratzeak: 30 eguneko kalte-ordaina lan egindako urte bakoitzeko, eta gehienez 18 ordainsari. 

Sindikatuek ez dute ontzat eman zuzendaritzaren proposamena, eta barregarritzat jo dute. Azaldu dutenez, ez dute neurrien gaineko baloraziorik egingo. "Proposamen eskuzabala izango zela esan ziguten, eta ez dugu halakorik ikusi", esan zuen Andres Garcia Tubos Reunidosen Amurrioko langileen batzordearen presidenteak.

Mobilizazio jendetsua Tubos Reunidos eta Maderas Llodioko langileen alde
Tubos Reunidosek aurre-erretiroak eta pizgarridun bajak eskaini dizkie 301 langileri
Tubos Reunidosek Amurrioko eta Trapagako lantegietako 301 langile kaleratzea proposatu du
Lan gatazkak Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Mercosur protesta Gasteizen
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Mercosurren eta EBren arteko akordioaren kontra egin dute ehunka lagunek Gasteizen

Lehen sektoreko kideek, traktore eta guzti, manifestazioa egin dute larunbat honetan Gasteizen, Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko akordioaren aurka eta Euskal Herriaren elikadura-subiranotasunaren alde. Araba Bizirik, Ataca, Bionekazaritza eta UAGA elkarteek deitutako protestan, itun horrek elikagaien osasuna eta segurtasuna arriskuan jarriko dituela salatu dute, "Europan debekatuta dauden pestizida, transgeniko eta osasunerako kaltegarriak diren hormonak erabiltzen dituzten multinazionalei ateak are gehiago irekitzen dizkielako".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X