Movilización de Tubos Reunidos genera importantes retenciones en las entradas a Bilbao por Enekuri y San Mamés
a protesta de trabajadores de Tubos Reunidos está provocando largas retenciones a primera hora en los accesos a Bilbao por Enekuri y la zona de San Mamés. La movilización no ha supuesto el corte total de las carreteras, pero sí está generando importantes colas de vehículos en las entradas a la ciudad.
La acción coincide con una jornada clave en el conflicto laboral de la empresa. Dirección y comité celebran la última reunión del periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que contempla 301 despidos en las plantas de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia).
En paralelo a esa negociación, la plantilla de la planta de Amurrio inició anoche nuevos paros, que comenzaron a las 22:00 horas. Según el calendario anunciado por los trabajadores, los paros de este lunes y martes serán de 24 horas, mientras que desde el miércoles hasta el domingo se realizarán paros de cuatro horas por relevo.
La reunión de este lunes es determinante, ya que si no hay acuerdo entre la empresa y el comité ni se decide prorrogar el periodo de consultas, el proceso de negociación del ERE finalizará hoy. Mientras tanto, la plantilla mantiene las movilizaciones para exigir a la dirección que retire el expediente.
