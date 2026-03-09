Prorrogan el periodo de consultas del ERE de Tubos Reunidos para estudiar la última propuesta de la empresa

La dirección de Tubos Reunidos y la comisión negociadora han acordado prorrogar hasta el viernes, 13 de marzo, la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que, en principio, concluía este lunes, para poder estudiar la última propuesta de la empresa, consultar con la plantilla y decidir si se acepta.

A las 10:00 horas de este lunes se ha iniciado la reunión entre la dirección y los representantes de los trabajadores en el Palacio Euskalduna de Bilbao. En la misma, la empresa ha presentado su "última y definitiva oferta". Mantiene el cierre de la acería de Amurrio y 301 despidos entre las plantas de Amurrio y Trapagaran, pero mejora las condiciones de las salidas:

Por una parte, expresa su compromiso de no realizar despidos colectivos hasta diciembre de 2028.

Comprende prejubilaciones entre los 57 y los 62 años, con un Plan de Rentas al 70 % del salario bruto (con pluses y EPSV) hasta que el trabajador cumpla los 63 años y convenio especial con la Seguridad Social hasta los 65 años.

Para las personas mayores de 63 años, se les oferta una indemnización equivalente a 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades.



En el caso de los eventuales, se les pagaría 30 días de salario por año de servicio con un tope 12 mensualidades, reconociendo la antigüedad con unidad de vínculo contractual.



Para las adscripciones voluntarias que se produzcan antes de la finalización del periodo de consultas, les propone un pago de 45 días de salario por año de servicio con tope 24 mensualidades, más 1.500 euros adicionales por año de trabajo hasta un máximo de 10 años.



Ante esta oferta, había división de opiniones entre los representantes de los trabajadores, que han realizado una votación para decidir si pedir una prórroga del periodo de consultas o terminar la negociación. En un principio, la votación ha terminado en empate y se ha decidido dar por finalizado el plazo de negociación. Finalmente, según una nota de prensa de la dirección, el periodo de consultas se ha prorrogado a petición de CC. OO. y UGT de las plantas de Trapagaran y Amurrio, así como de ELA de Trapagaran.

ELA, LAB y ESK rechazan los despidos

Los sindicatos ELA y LAB han publicado sendos comunicados en contra de la postura de la dirección. Rechazan el cierre de la acería y los 301 despidos, y defienden que la dirección "no ha sido capaz de justificar" el ERE.

El sindicato LAB considera "inaceptable el cierre de la acería y la destrucción de empleo y no se puede hablar de acuerdo mientras esa decisión se mantiene intacta". Asimismo, opina que "ha quedado en evidencia es la nefasta gestión que la dirección ha realizado durante años" y denuncia que las instituciones "siguen sin asumir un papel activo en la defensa del empleo y de la actividad industrial".

ELA ha querido denunciar "la mala fé de la empresa" durante el proceso negociador. Asegura que "ha querido dividir a los y las trabajadoras de Amurrio y Trapaga, intentando facilitar así el acuerdo a la hora de ejecutar los despidos". También ha querido recordar que "gran parte de la deuda del grupo proviene del año 2.008 donde con el objetivo que los accionistas recibieran 170 millones de euros la propia empresa se endeudó". Finalmente, ha pedido al Gobierno Vasco que se involucre para "elaborar un proyecto industrial con rigor".

Por su parte, ESK considera que ya se ha cerrado el periodo de consultas del ERE y no reconoce la prórroga, ya que, a su juicio, han existido irregularidades en la votación de la parte social. Esta central ha afirmado que, en el caso de que acuda a la reunión del próximo viernes, lo hará para escuchar a la dirección "pero no en el marco del periodo de consultas".

El martes los sindicatos realizarán asambleas con sus afiliados para recoger las opiniones de estos respecto a ERE y el miércoles está previsto que se lleve a cabo una asamblea general.

Mientras los miembros del comité negociador se encontraban en la reunión la plantilla, que está de huelga este lunes y martes, se ha concentrado en las inmediaciones y ha llevado a cabo varias movilizaciones de protesta, como cortes de tráfico.