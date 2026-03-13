Lan-gatazka
Akordiorik gabe amaitu dute Tubos Reunidosen lan erregulazio espedientearen negoziazioa

Kontsulten epea akordiorik gabe amaitu ostean, Tubos Reunidoseko zuzendaritzak esan du 301 kaleratzeak gauzatuko dituela Amurrioko eta Trapagarango lantegietan.

Tubos Reunidoseko langileen protesta Bilbon
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Tubos Reunidosen lan-erregulazioko espedientearen kontsulta-epea ostiral honetan amaitu da, sindikatuekin akordiorik lortu gabe. Enpresak eskaintza berri bat aurkeztu die, irteera guztiak borondatezkoak izateko konpromisoa hartuta. Amurrioko altzairutegiaren jarraipena aztertzeko batzorde bat sortzea ere jasotzen du proposamenak. Gainera, lan-poltsa bat eskaintzen du, 3 urte geroago kontratatzeko konpromisoarekin. Amurrioko langileek erreferendum bidez bozkatu eta akordioa onartu beharko dute eskaintza hori bideratzeko.

Bilera 10:00etan hasi da, Bilboko Euskalduna Jauregian. Kontsulten epea ostiral honetara arte luzatu dute. Orain arte, asteleheneko proposamena “azkena eta behin betikoa” zela esan zuen enpresak. Halere, gaur erreferendumari lotutako beste eskaintza bat aurkeztu du Amurrion.

Trapagarango lantegian 27 irteera baino ez ditu aurreikusten. Bertako langileek ostegunean bozkatu dute eta langileen % 95,07k onartu dute akordioa. Amurrion, aldiz, sindikatuek uko egin diote erreferenduma egiteari. ELA, LAB, ESK eta UGT sindikatuek iragarri dute ez dutela proposamena babestuko. Horrek gehiengoa emango lioke ezezkoari, negoziazio batzordeko 13 ordezkarietako 7 kontra agertuko liratekeelako.

Eskaintza ez da bozkatu ere egin, eta, hori dela eta, ESK, LAB eta ELA sindikatuek amaitutzat eman dute kontsulten aldia. UGTk ere ez du proposamena babestu. 13:00ak jo ostean, bilera eten dute, eta gero jarrerak ez dira aldatu. Ondorioz, negoziazioa akordiorik gabe itxi dute.

Enpresak ohar baten bidez jakinarazi duenez, negoziazio batzordeak uko egin dio 1.000 langileren jarduera eta enplegua babestuko lukeen akordioa onartzeari, enpresaren arabera.

Enpresak gogorarazi du, azken saiakera gisa, irteera guztiak borondatezkoak izatea eskaini zuela. Neurri horrek kontuan hartzen zuen langile askok baja sustatuak eta aurretiko erretiroak hartu zituztela.

Hala ere, langileen ordezkariek eskaintza baztertu dute. Hori dela eta, zuzendaritzak dio ez zaiola beste aukerarik geratzen eta LEEa aplikatuko duela.

Tubos Reunidosen arabera, eskariaren beherakada eta egungo gainprodukzioa egiturazkoak dira. Hori dela eta, birdimentsionatzea beharrezkoa dela uste du konpainiak. Gainera, azken hamar urteetan irabaziak bi ekitalditan bakarrik izan dituela gogorarazi du.

 

Lan gatazkak Ekonomia

