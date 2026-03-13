Conflicto laboral
Se cierra sin acuerdo la negociación del ERE de Tubos Reunidos

Tras cerrar el periodo de consultas sin acuerdo, la dirección de Tubos Reunidos asegura que se ve obligada a aplicar el ERE de 301 despidos en las plantas de Amurrio y Trapagaran.

Euskaraz irakurri: Akordiorik gabe amaitu dute Tubos Reunidosen lan erregulazio espedientearen negoziazioa
Agencias | EITB

Última actualización

El periodo de consultas del ERE de Tubos Reunidos se ha cerrado finalmente sin acuerdo con los sindicatos. Este viernes, la empresa presentó una nueva oferta. En ella se comprometía a que todas las salidas fueran voluntarias. También planteaba una comisión de estudio sobre la continuidad de la acería de Amurrio y una bolsa de empleo con compromiso de contratación hasta tres años después. La propuesta estaba condicionada a que los trabajadores de Amurrio votaran a favor en un referéndum y aceptaran el acuerdo.

La reunión comenzó a las 10:00 horas en el Palacio Euskalduna de Bilbao. El plazo de consultas se había prorrogado hasta este viernes. Inicialmente, la empresa había anunciado que la propuesta del lunes pasado era “última y definitiva”. Sin embargo, planteó esta nueva oferta vinculada al referéndum en Amurrio.

En Trapagaran, donde se prevén solo 27 salidas, los trabajadores votaron este jueves y el 95,07 % apoyó el acuerdo. En Amurrio, los sindicatos habían rechazado celebrar un referéndum. ELA, LAB, ESK y UGT anunciaron que iban a rechazar la propuesta. Esto daba mayoría al “no”, con siete de trece representantes de la comisión negociadora.

La oferta no llegó a votarse. Por eso, ESK, LAB y ELA dieron por finalizado el periodo de consultas. UGT tampoco apoyó la propuesta. Pasadas las 13:00 horas, la reunión estaba en receso y tras reanudarse, las posturas no cambiaron. Como resultado, el ERE se cierra sin acuerdo.

Tras cerrar el periodo de consultas sin acuerdo, la dirección de Tubos Reunidos ha asegurado que se ve obligada a aplicar el ERE de 301 despidos en las plantas de Amurrio y Trapagaran.

En un comunicado, la compañía ha señalado que la comisión negociadora se ha negado a aceptar un acuerdo que, según la empresa, habría protegido la actividad y el empleo de 1000 trabajadores.

La empresa ha recordado que, como último intento, había ofrecido que todas las salidas fueran voluntarias. Esta medida tenía en cuenta que muchos empleados ya se habían acogido a bajas incentivadas y prejubilaciones.
Sin embargo, los representantes de la plantilla rechazado la oferta. Por ello, la dirección afirma que no le queda otra opción que aplicar el ERE.

Tubos Reunidos ha señalado que la caída de la demanda y la sobreproducción actual son estructurales. Por ello, la compañía considera necesario redimensionarse. Además, recuerda que en los últimos diez años solo ha tenido beneficios en dos ejercicios.

Conflictos laborales Economía

Jauregi se pregunta "quién es el valiente" que se atreve a invertir en Tubos Reunidos

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, se ha preguntado "quién es el valiente" que se atreve a invertir en Tubos Reunidos, que además de la deuda acumulada, ahora se vé impactada por los efectos de la guerra en Oriente Medio. En Radio Euskadi, Jauregi ha advertido del "doble schock" que ha impactado en la industria vasca, ya que después de los aranceles de la Administración Trump, se ha visto afectada por la guerra de EE. UU. contra Irán en el ámbito energético, el logístico y por la pérdida de mercados.
