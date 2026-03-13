CONFLICTO LABORAL
La plantilla de Tubos Reunidos se concentra en Bilbao durante la reunión que ha rechazado el ERE

Protesta de los trabajadores de Tubos Reunidos, hoy, en Bilbao. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Tubos Reunidoseko langileek elkarretaratzea egin dute Bilbon, enplegu espedientearen azken bilera egin bitartean
Trabajadores de Tubos Reunidos se han concentrado y han cortado el tráfico este jueves en Bilbao mientras esperaban el resultado de la última reunión prevista del periodo de consultas del ERE, que ha terminado sin acuerdo.

Jauregi se pregunta "quién es el valiente" que se atreve a invertir en Tubos Reunidos

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, se ha preguntado "quién es el valiente" que se atreve a invertir en Tubos Reunidos, que además de la deuda acumulada, ahora se vé impactada por los efectos de la guerra en Oriente Medio. En Radio Euskadi, Jauregi ha advertido del "doble schock" que ha impactado en la industria vasca, ya que después de los aranceles de la Administración Trump, se ha visto afectada por la guerra de EE. UU. contra Irán en el ámbito energético, el logístico y por la pérdida de mercados.
