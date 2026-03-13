LAN GATAZKA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Tubos Reunidoseko langileek elkarretaratzea egin dute Bilbon, enplegu espedientearen azken bilerarekin bat eginez

Tubos Reunidos protesta bilbao euskalduna efe
18:00 - 20:00
Tubos Reunidoseko langileen protesta, gaur, Bilbon. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Tubos Reunidoseko langileek elkarretaratzea egin dute Bilboko Euskalduna Jauregiaren atarian, enpresa batzordeko ordezkariak eta zuzendaritza lan erregulazio espedientea negoziatzeko kontsulta epearen azken bilera egiten zuten bitartean. 

Lan gatazkak Trapagaran Amurrio Industria Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Jauregik galdetu du ea "nor den ausarta" Tubos Reunidosen inbertitzera ausartzen dena

Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak bere buruari galdetu dio ea "nor den ausarta" Tubos Reunidosen inbertitzera ausartzen dena, pilatutako zorraz gain, orain Ekialde Ertaineko gerraren ondorioek ere jo baitute. Radio Euskadin, Jauregik ohartarazi du horrek "shock bikoitza" eragin duela euskal industrian; izan ere, Trumpen Administrazioaren muga-zergen ondoren, AEBk Iranen aurka egindako gerrak eragina izan du energiaren, logistikaren eta merkatuen galeraren alorrean.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X