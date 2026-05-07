La AP-8 registra desde primera hora importantes problemas de tráfico en Usurbil, en dirección Irun, debido a varios accidentes ocurridos en el punto kilométrico 30.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, cuatro vehículos se han visto implicados en una primera colisión. Posteriormente, se ha producido otro accidente en la misma zona, lo que ha agravado la situación en la autopista.

Como consecuencia de ambos siniestros, un carril, sentido Irun, permanece cortado al tráfico y se han generado al menos seis kilómetros de retenciones en sentido Donostia-Irun.

Los servicios de emergencia y gestión del tráfico trabajan en el lugar para retirar los vehículos y restablecer la circulación lo antes posible.