TRÁFICO
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Al menos seis kilómetros de retenciones en la AP-8 en Usurbil sentido Irun

Un carril permanece cortado en la AP-8, a la altura de Usurbil, sentido Irun, después de que cuatro coches se hayan visto implicados en un accidente. Una segunda colisión entre dos vehículos ha complicado aún más la situación y está provocando importantes retenciones en sentido Irun.

Euskaraz irakurri: Gutxienez hiru kilometroko auto-ilarak AP-8 autobidean, Usurbilen, Irungo noranzkoan
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EITB

Última actualización

La AP-8 registra desde primera hora importantes problemas de tráfico en Usurbil, en dirección Irun, debido a varios accidentes ocurridos en el punto kilométrico 30.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, cuatro vehículos se han visto implicados en una primera colisión. Posteriormente, se ha producido otro accidente en la misma zona, lo que ha agravado la situación en la autopista.

Como consecuencia de ambos siniestros, un carril, sentido Irun, permanece cortado al tráfico y se han generado al menos seis kilómetros de retenciones en sentido Donostia-Irun.

Los servicios de emergencia y gestión del tráfico trabajan en el lugar para retirar los vehículos y restablecer la circulación lo antes posible.

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