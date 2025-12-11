Claves de la ley de vivienda que busca agilizar los trámites y la construcción
Este jueves se ha aprobado en el Parlamento Vasco una iniciativa de PNV y PSE-EE con medidas urgentes para el ámbito de la vivienda, con el objetivo de movilizar suelos y aumentar las promociones. Estas son las principales claves de dicha ley:
1 – Menos viviendas protegidas
La principal novedad de esta norma es la rebaja de la exigencia de la cantidad de vivienda protegida en las promociones nuevas. Hasta ahora se exigía un 75 %, pero en adelante se permitirá a los ayuntamientos reducirlo hasta el 60 %.
2 – Agilizar los trámites
El texto recoge fórmulas para reducir los tiempos de aprobación de licencias y permisos de los proyectos, así como su ejecución.
Asimismo, con la posibilidad de declaración de actuación prioritaria, se podrá utilizar un procedimiento de urgencia para reducir los plazos administrativos a la mitad y acelerar la construcción.
También establece el silencio administrativo positivo, por lo que si no se recibe una respuesta a tiempo el proyecto puede continuar su curso.
3 – Reserva estratégica de suelo
La medida tiene como objetivo hacer posible una cesión automatizada y recurrente de suelos al Gobierno Vasco, de manera que pueda planificar y desarrollar un parque de vivienda protegida en alquiler. Así se establece la cesión de un 15 % a las administraciones y de ello, un 5 % al Ejecutivo de la comunidad.
Por otra parte, los municipios podrán aumentar hasta un 10 % la edificabilidad sin tener que cambiar sus planes de ordenación urbanística.
4 – Levantes
Se flexibiliza la implantación de nuevos alojamientos dotacionales en edificios ya existentes con tejado plano. Se podrán levantar dos alturas adicionales, lo que permitirá ofrecer 2000 viviendas más.
5 – Pisos turísticos
La norma establece la prohibición de nuevas viviendas turísticas en zonas tensionadas. Los propietarios que vulneren la norma podrán ser sancionados con multas de hasta 20 000 euros.
