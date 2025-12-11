ETXEBIZITZA
Sustapenak ugaritzea eta tramiteak azkartzea bilatzen duen etxebizitza legearen gakoak

Eusko Legebiltzarrak etxebizitzaren arloa arautzeko hainbat premiazko neurri jasotzen dituen legea onartu du ostegun honetan, promozio berriak sustatzeko lurzoruak mobilizatzeko, prozedurak arintzeko eta pisu turistikoei mugak jartzeko helburuarekin.

EITB

Azken eguneratzea

Ostegun honetan, etxebizitzaren arlorako premiazko neurriak dituen EAJren eta PSE-EEren ekimen bat onartu da Eusko Legebiltzarrean. Lurzoruak mobilizatzea eta sustapenak ugaritzea du helburu. Hauek dira lege horrek gako nagusiak:

1 – Etxebizitza babestu gutxiago

Arau honen berritasun nagusia sustapen berrietan etxebizitza babestuen kopuruaren eskakizuna jaitsiko dela da. Orain arte % 75ekoa izatea eskatzen zen, baina aurrerantzean udalei % 60ra murrizteko aukera emango zaie. 

2 – Izapideak bizkortzea

Proiektuen lizentziak eta baimenak onartzeko eta gauzatzeko epeak murrizteko formulak jasotzen ditu testuak.

Era berean, lehentasunezko jarduketa deklaratzeko aukera onartzen da; beraz, presazko prozedura bat erabili ahal izango da administrazio-epeak erdira murrizteko eta eraikuntza bizkortzeko.

Administrazioaren isiltasun positiboa ere ezartzen du; beraz, garaiz erantzunik jasotzen ez bada, proiektuak aurrera egin dezake.

3 – Lurzoruaren erreserba estrategikoa

Neurriaren helburua da Eusko Jaurlaritzari lurzoruen lagapen automatizatua eta errepikaria ahalbidetzea, alokairuko etxebizitza babestuen parke bat planifikatu eta garatu ahal izateko. Horrela, administrazioei % 15 lagatzea ezartzen da, eta hortik % 5 Jaurlaritzarentzat izango da.

Bestalde, udalerriek % 10eraino handitu ahal izango dute eraikigarritasuna, hirigintza-antolamenduko planak aldatu behar izan gabe.

4 – Solairuak eranstea

Lehendik dauden eta teilatu laua duten eraikinetan zuzkidura-bizitoki berriak ezartzeko aukera jarriko da. Bi solairu gehiago eraiki ahal izango dira, eta, horri esker, 2.000 etxebizitza gehiago eskaini ahal izango dira.

5 – Pisu turistikoak

Arauak gune tentsionatuetan etxebizitza turistiko berriak jartzeko debekua ezartzen du. Araua urratzen duten jabeei 20.000 eurorainoko isunak jarri ahal izango zaizkie. 

