El equipo de rugby de Igorre reparte 14 millones con el tercer premio (90693)
El tercer premio (90693) ha sido muy repartido, y en Euskal Herria se ha vendido 28 series en Igorre, donde ha dejado 14 millones de euros. El club de rugby Arratiko Zekorrak se hizo con todas las series de este tercer número premiado.
Te puede interesar
La plantilla de Bimba y Lola, agraciada con el segundo premio
Alegría entre las dependientas de la cadena de moda Bimba y Lola en Bilbao y San Sebastián tras resultar agraciadas con el segundo premio de la Lotería de Navidad (70.048), número con el que jugaba la empresa. Se llevan 125.000 por cada décimo.
Cuatro quintos premios (23112, 60649, 77715 y 41716) dejan más de 400 000 euros en Euskal Herria
El 23112 ha repartido 180 000 euros en el centro comercial Urbil de Usurbil (Gipuzkoa) y en Bilbao. Una serie del 60649 se ha vendido en Vitoria-Gasteiz, en el supermercado Leclerc, y otra serie del 41716 ha recaído en San Sebastián. El 77715 ha estado muy repartido y ha caído en Pamplona, San Sebastián y Leioa (Bizkaia).
Así han celebrado en Leioa un cuarto y un quinto premio de la Lotería de Navidad
En la Administración de Lotería ubicada en el centro comercial Artea, de Leioa, han entregado dos premios del sorteo extraordinario de la Loteria de Navidad 2025, en concreto, un cuarto premio (78477) y un quinto (77715).
La autopsia confirma que la mujer cuyo cadáver fue hallado ayer en Barakaldo murió de forma violenta
Un hombre de 27 años está detenido por su presunta relación con los hechos. La Ertzaintza continúa la investigación.
El tercer premio de la Lotería de Navidad 2025 (90693) deja 14 millones de euros en Igorre
En este caso, por cada décimo ganador se recibirán 50 000 euros (500 000 euros por serie), si bien hay que destinar un 20 % a la Agencia Tributaria, con lo que las personas agraciadas con un décimo completo recibirán netos aproximadamente 40 000 euros.
79432, premiado con el 'Gordo'
El primer premio de la Lotería de Navidad está dotado con 400 000 euros al décimo, 4 millones de euros a la serie.
Repartidos 160 000 euros de un cuarto premio (78477) en Leioa
Diez décimos de uno de los cuartos premios han sido vendidos en la administración ubicada en el centro comercial Artea. El décimo ganador recibirá 20 000 euros (200 000 euros por serie). El 25508 es el segundo cuarto premio, si bien no ha sido vendido en Euskal Herria.
Segundo premio de la Lotería de Navidad 2025: 70048, vendido íntegro en Madrid
En concreto, cada décimo ganador recibirá 125 000 euros (1 250 000 euros por serie), si bien hay que destinar un 20 % a la Agencia Tributaria, con lo que las personas agraciadas con un décimo completo recibirán netos aproximadamente 108 000 euros.
Desfiles, kalejiras y entrega de cartas: así será la llegada de Olentzero y Mari Domingi
Las capitales ultiman los preparativos para recibir a los personajes navideños, con desfiles, kalejiras y recepciones municipales dirigidas especialmente a las niñas y los niños.