El equipo de rugby de Igorre reparte 14 millones con el tercer premio (90693)

90693 tercer premio Lotería Navidad 2025 Igorre
18:00 - 20:00
Celebración del tercer premio en la administración de Igorre
Euskaraz irakurri: Igorreko errugbi taldeak 14 milioi banatu ditu hirugarren sariarekin (90693)
El tercer premio (90693) ha sido muy repartido, y en Euskal Herria se ha vendido 28 series en Igorre, donde ha dejado 14 millones de euros.  El club de rugby Arratiko Zekorrak se hizo con todas las series de este tercer número premiado.

