El equipo de rugby de Igorre reparte 14 millones con el tercer premio (90693)

El 23112 ha repartido 180 000 euros en el centro comercial Urbil de Usurbil (Gipuzkoa) y en Bilbao. Una serie del 60649 se ha vendido en Vitoria-Gasteiz, en el supermercado Leclerc, y otra serie del 41716 ha recaído en San Sebastián. El 77715 ha estado muy repartido y ha caído en Pamplona, San Sebastián y Leioa (Bizkaia).