Pertsona bat hil da eta beste bat desagertuta dago Biarritzeko itsasargiaren ondoko itsaslabar bat behera etorri ostean
Desagertutako pertsona bat bilatzeko lanetan jarraitzen dute Biarritzen, Lapurdiko herriko itsasargiaren ondoan dagoen itsaslabar zati bat erori ostean.
Pirinio Atlantikoetako agintariek jakitera eman dutenez, luizia asteazkenean gertatu zen, 20:30ak aldera, Biarritzeko itsasargiaren azpiko gune batean, Miramar hondartzatik gertu. Itsaslabarraren zati handi bat itsasora erori zen, hainbat pertsona uretan zeudela, eguneko tenperatura altuen ondorioz.
Larrialdi-zerbitzuek biktimetako baten gorpua berreskuratu dute, eta operatiboak desagertutako bigarren pertsonaren bila jarraitzen du. Kaltetutako eremua hesituta eta jendearentzat itxita dago, beste abisu bat eman arte, erreskate-lanak errazteko eta segurtasuna bermatzeko.
Gainera, hirugarren pertsona batek onik ateratzea lortu zuen. Ospitalean dago, eta zauri fisiko larririk ez badu ere, gertatutakoak eragin handia du.
Lekuko batzuek Sud Ouest egunkariari azaldu ziotenez, zarata handia entzun zuten luizia gertatu baino lehen. Batzuek "eztanda moduko bat" zela esan zuten. Istripua gertatu zen unean, hainbat bainulari eta pertsona uretako jarduerak egiten ari ziren, hala nola igeriketa, snorkel edo paddle surfa, kostaren inguruan.
Bilaketa lanek aurrera jarraitzen dute, larrialdi eta erreskate zerbitzuek parte hartzen duten operazio batean. Agintariek itsaslabarraren inguruan ezarritako segurtasun perimetroa errespetatzeko eskatu diete herritarrei.
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