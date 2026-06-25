Incendio en Bilbao
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Un vehículo de Bilbao Garbi arde junto a la estación de San Nicolás

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Euskaraz irakurri: Garbiketa-ibilgailu batek su hartu du Bilbon, Zazpikaleak geltokiaren ondoan
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EITB

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Un vehículo de Bilbao Garbi, el servicio de limpieza de la capital vizcaína, ha ardido a primera hora de esta mañana junto a la parada de metro y de Euskotren de Zazpikaleak, en la plazuela de San Nicolás. Por el momento se desconocen las causas que han provocado el incendio. Los bomberos han extinguido el fuego sin que se hayan producido daños personales. 

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