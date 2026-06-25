Sutea Bilbon
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Garbiketa-ibilgailu batek su hartu du Bilbon, Zazpikaleak geltokiaren ondoan

Iragarkia
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Garbiketa-ibilgailu batek su hartu du gaur goizean Bilbon, Zazpikaleak metro eta Euskotren geltokiaren ondoan, San Nikolas plazatxoan. Oraindik ez dira jakitera eman arrazoiak. Suhiltzaileek sua itzali dute eta ez da inor kaltetu.

Bilbo Metro Bilbao Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X