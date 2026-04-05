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La Semana de Pascua arranca con ambiente cálido y soleado, pero se impondrá la incertidumbre a partir del martes

A partir de la tarde del martes tendremos aire frío en altura, y dependiendo de la ubicación de esta borrasca, el tiempo podría inclinarse a un lado o a otro.  Los modelos actuales apuntan a una semana sin apenas lluvia y templada. 

Jornada nubosa pero sin lluvia, en San Sebastián. Foto: María Jesús Echeverria

Euskaraz irakurri: Epel eta eguzkitsu abiatu da Pazko astea, eta ziurgabetasuna nagusituko da asteartetik aurrera
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EITB

Última actualización

La Semana de Pascua es para muchas personas una semana vacacional en la que, evidentemente, la predicción meteorológica tiene una especial importancia. No obstante, en esta ocasión, es difícil hacer una predicción clara para toda la semana, ya que una borrasca que entrará el martes por la tarde va a condicionar totalmente la meteorología. 

Según la previsión meteorológica de Euskalmet, hoy, lunes, el tiempo será soleado y las temperaturas máximas rondarán los 25-30 ºC, gracias al intenso viento sur. El cielo permanecerá prácticamente despejado, aunque se esperan algunas nubes medias y altas durante la mañana. 

El martes la nubosidad será mayor y el cielo estará algo nublado, con predominio de nubes medias y altas. A partir de la tarde aparecerán nubes más compactas en el oeste y podrían producirse algunos chubascos aislados. Las temperaturas diurnas bajarán un poco, aunque seguirán siendo primaverales, incluso algo calurosas en algunos puntos. El viento del sur se hará notar al principio de la jornada, pero perderá algo de fuerza a lo largo del día.

El miércoles, volverán a aparecer algunas nubes medias y altas, aunque se espera tiempo tranquilo y ocasionalmente soleado. Las temperaturas bajarán 2 o 3 ºC en la vertiente cantábrica, en la mediterránea no cambiarán apenas o incluso subirán un poco. El viento sur será flojo y girará a componente norte durante las horas centrales, con algunas rachas fuertes por la tarde.

Las jornadas del jueves y el viernes se esperan similares: el ambiente será más claro y las temperaturas máximas subirán hasta los 20-25 ºC. 

Consulta la previsión del tiempo, y envía tus fotos y vídeos.

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