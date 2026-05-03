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El incendio de Muskiz deja a 40 familias sin agua y sin gas

Muskizen piztutako sutearen ondorioz 40 familia urik eta gasik gabe daude
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Muskizen piztutako sutearen ondorioz 40 familia urik eta gasik gabe daude
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EITB

Última actualización

El Ayuntamiento les ha colocado baños provisionales en la calle, y para ducharse tienen que acudir al polideportivo. Están trabajando intensamente para recuperar cuanto antes estos servicios básicos El fuego comenzó en el garaje y la Ertzaintza continúa investigando lo ocurrido.

Muskiz Bizkaia Incendios Sociedad

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