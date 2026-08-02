FIESTAS DE LA BLANCA
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Los auroros anuncian la llegada de las fiestas de la Virgen Blanca

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gasteizko auroroek Andre Maria Zuriaren jaiak iritsiko direla iragarri dute
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EITB

Última actualización

Como cada año, han recorrido el centro y el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz con sus cantos en honor a la patrona, dando el tradicional pistoletazo de salida al ambiente festivo.

Vitoria-Gasteiz Fiestas de La Blanca 2026 Araba-Álava Sociedad

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