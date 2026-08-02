Un menor de 17 años ha sido detenido en Gipuzkoa en una operación conjunta de la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil por su presunta vinculación con la Red 764, una organización extremista transnacional que opera principalmente a través de internet y que, según el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, busca captar e influir sobre menores y jóvenes vulnerables.

Al arrestado se le considera el principal referente de esta organización en España.

Amenazas contra instituciones y centros educativos

Según ha informado el Departamento de Seguridad, al menor se le atribuye presuntamente el envío de numerosas amenazas dirigidas contra centros educativos, ayuntamientos, bibliotecas, asociaciones sociales, organismos públicos y diversas personas entre los meses de enero y abril de 2026.

La investigación ha permitido identificar al joven como uno de los principales responsables de estas acciones en el ámbito estatal.

Una organización investigada en varios países

El Departamento de Seguridad explica que la Red 764 ha sido investigada en varios países por su presunta vinculación con delitos como la sextorsión, el acoso organizado, la distribución de material de explotación sexual infantil, la inducción a las autolesiones, la difusión de contenidos de violencia extrema, el maltrato animal y las campañas de amenazas y hostigamiento contra instituciones, entidades sociales y particulares.

La investigación continúa abierta para esclarecer el alcance de la actividad del detenido y su posible relación con otros miembros de esta organización.