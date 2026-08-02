Detenido un hombre en Getxo tras ser sorprendido agrediendo sexualmente a una mujer en plena calle

Un hombre, de 20 años, ha sido arrestado en Getxo (Bizkaia) como presunto autor de una agresión sexual a una mujer, a la que habría conocido esa misma noche, en plena vía pública. La víctima, de 19 años, ha tenido que ser trasladada al Hospital de Cruces.



Según ha informado el Departamento de Seguridad en una nota, los hechos se han producido sobre las 05:00 horas de este domingo el barrio de Algorta, cuando unos jóvenes se han dirigido a una patrulla de la Ertzaintza para informarles de que habían visto a un varón y a una mujer, que se encontraba llorando.



Personada al lugar una patrulla, los agentes han presenciado cómo el hombre agarraba por los brazos a una mujer y la agredía sexualmente. Un ertzaina ha tratado de reducir al agresor y éste ha reaccionado de manera agresiva. Posteriormente, ha sido detenido y trasladado a dependencias policiales.



La Ertzaintza ha activado el protocolo para víctimas de delitos contra la libertad sexual y la víctima, de 19 años, ha sido trasladada al Hospital de Cruces.