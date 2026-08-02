Gizon bat atxilotu dute Getxon, kalean emakume bati sexu erasoa egiten harrapatu ostean
Eraso matxista 05:00etan jazo da, Algorta auzoan, San Inazio jaietan. 19 urteko biktima Gurutzetako Ospitalera eraman dute.
20 urteko gizonezko bat atxilotu dute Getxon (Bizkaia), emakume bati sexu erasoa egitea egotzita. Eraso matxista Algorta auzoan jazo da, San Inazio jaietan. Biktima, 19 urtekoa, Gurutzetako Ospitalera eraman dute.
Segurtasun Sailak ohar bidez jakinarazi duenez, gertakariak bart, 05:00ak aldera, izan dira. Gazte batzuek Ertzaintzaren patruila bat ohartarazi dute negarrez ari zen emakume bat ikusi baitute, gizon baten konpainian, kalean.
Agenteak bertaratu direnean gizona emakumeari besoetatik heltzen eta sexu erasoa egiten ikusi dute. Ertzainetako bat erasotzailea mendean hartzen saiatu da, eta gizona oldartu egin zaio. Azkenean, erasotzailea atxilotu eta ertzain etxera eraman dute.
Ertzaintzak sexu askatasunaren aurkako delituen biktimentzako protokoloa aktibatu du, eta emakumea, 19 urtekoa, Gurutzetako Ospitalera eraman dute.
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