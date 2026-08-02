ANDRE MARIA ZURIAREN JAIAK
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Auroroek Andre Maria Zuriaren jaien etorrera iragarri dute

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Urtero bezala, Gasteizko hirigunea eta Alde Zaharra zeharkatu dituzte zaindariaren omenezko kantuekin, jai-giroari hasiera emanez.

Gasteiz Gasteizko jaiak 2026 Araba Gizartea

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