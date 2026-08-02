Vacaciones
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Problemas de convivencia en los puertos de la costa vasca entre bañistas y embarcaciones

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Elkarbizitza arazoak bainularien eta ontzien artean Euskal Herriko portuetan
author image

EITB

Última actualización

Saltar al agua es una práctica habitual en los puertos vascos, pero está prohibido. Y se están produciendo problemas de convivencia. En algunos puertos se han detectado conductas peligrosas y se han registrado daños en embarcaciones. El Gobierno Vasco advierte de la gravedad de la situación y avisa de que pueden  imponerse multas de entre 2.000 y 12.000 euros.

Verano Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X