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Elkarbizitza arazoak bainularien eta erabiltzaileen artean Euskal Herriko portuetan

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Uretara salto egitea ohikoa da Euskal Herriko portuetan, debekatuta dagoen arren. Hori dela eta, bizikidetza-arazoak sortzen ari dira. Zenbait portutan jokabide arriskutsuak ikusten dira eta kalteak izan dira ontzietan. Eusko Jaurlaritzak egoeraren larritasunaz ohartarazi du, eta 2.000 eta 12.000 euro arteko isunak ezar daitezkeela gogoratu du.

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