Detenido en Hondarribia el presunto autor de tres robos a punta de pistola en Oiartzun

Un joven de 23 años ha sido detenido por la Ertzaintza en Hondarribia acusado de cometer tres robos con violencia e intimidación el pasado viernes en Oiartzun. El arrestado ha ingresado en prisión por orden del Juzgado de Guardia de Irun.

Tres asaltos en una misma mañana

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el primer intento de robo tuvo lugar en un lavadero de coches, donde el sospechoso, con el rostro cubierto y armado con una pistola, amenazó a una persona para que le entregara la cartera. Al comprobar que la víctima no la llevaba encima, abandonó el lugar.

A continuación, presuntamente intentó acceder sin éxito a la caja registradora de un comercio de la localidad y, poco después, asaltó otro establecimiento, del que se llevó una caja registradora con dinero antes de huir en un vehículo.

Localizado en Hondarribia

Tras las investigaciones y el dispositivo desplegado por la Ertzaintza, una patrulla localizó el sábado, hacia las 12:30 horas, un vehículo que coincidía con la descripción del utilizado en los robos en la zona de Guadalupe, en Hondarribia.

Los agentes identificaron al ocupante, cuyas características coincidían con las del presunto autor de los asaltos, y procedieron a su detención.

Tras el arresto, la Ertzaintza comprobó que el arma empleada en los robos era una pistola de fogueo. El detenido ha sido acusado de tres delitos de robo con violencia e intimidación y ha ingresado en prisión por orden judicial.