CAMBIO CLIMÁTICO
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La escasez de lluvias adelanta la trashumancia un mes y medio en Navarra

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Euskaraz irakurri: Euri eskasiak hilabete eta erdi aurreratu du transhumantzia Nafarroan
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EITB

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Acompañamos al pastor trashumante Enrique Ballent mientras guía a su rebaño de 1800 ovejas hacia Las Bardenas. Paradojas del cambio climático: hay más pasto en el desierto que en el Pirineo navarro. 

Navarra Pirineos Ganadería Cambio Climático Sociedad

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