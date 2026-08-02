La escasez de lluvias adelanta la trashumancia un mes y medio en Navarra
Acompañamos al pastor trashumante Enrique Ballent mientras guía a su rebaño de 1800 ovejas hacia Las Bardenas. Paradojas del cambio climático: hay más pasto en el desierto que en el Pirineo navarro.
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Problemas de convivencia en los puertos de la costa vasca entre bañistas y embarcaciones
Saltar al agua es una práctica habitual en los puertos vascos, pero está prohibido. Y se están produciendo problemas de convivencia. En algunos puertos se han detectado conductas peligrosas y se han registrado daños en embarcaciones. El Gobierno Vasco advierte de la gravedad de la situación y avisa de que pueden imponerse multas de entre 2.000 y 12.000 euros.
Detenido un hombre en Getxo tras ser sorprendido agrediendo sexualmente a una mujer en plena calle
La agresión machista ha tenido lugar a las 05:00 horas en el barrio de Algorta, donde se están celebrando las fiestas de San Ignacio. La víctima, de 19 años, ha sido trasladada al Hospital de Cruces. El movimiento feminista ha realizado una concentración de repulsa este domingo.
Detenido en Hondarribia el presunto autor de tres robos a punta de pistola en Oiartzun
El sospechoso, de 23 años, ha ingresado en prisión. El arma utilizada en los asaltos resultó ser una pistola de fogueo.
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Como cada año, han recorrido el centro y el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz con sus cantos en honor a la patrona, dando el tradicional pistoletazo de salida al ambiente festivo.
Nuevos testimonios apuntan a agresiones reiteradas de porteros de Mítika antes de la muerte de Kerman Villate
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Habrá 45 espectáculos en las txosnas, además de otras propuestas de diferentes colectivos. Decenas voluntarios trabajan estos días en auzolan acondicionando la zona de txosnas. En este contexto, se sumarán a la jornada de huelga convocada por los técnicos de espectáculos y eventos para el 5 de agosto.
Fallece un motorista en un accidente de tráfico en Lezo
El accidente ha ocurrido al paso de la carretera GI-3440 por la citada localidad, sobre las 18:00 horas. A raíz del siniestro la vía ha quedado cortada en ambos sentidos de la circulación. Investigan las causas de este accidente.