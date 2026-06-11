Mosquito tigre
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El Gobierno Vasco activa el plan contra el mosquito tigre, ya presente en 72 municipios de la CAV

La vigilancia se iniciará el 15 de junio y se extenderá hasta mediados de otoño, englobando el periodo de mayor actividad del mosquito tigre, que se ha detectado en al menos 72 municipios, en los que viven la mayoría de la población de la CAV. Se intensifica la prevención frente a esa especie invasora en colaboración con los municipios.

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Mosquito tigre.
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak abian jarri du tigre eltxoaren aurkako plana, EAEko 72 udalerritan atzeman ostean
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Agencias | EITB

Última actualización

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha activado este verano el Programa de Vigilancia para la Detección del Mosquito Tigre ya que, hasta la fecha, se ha detectado la presencia de este mosquito en  72 municipios vascos, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas, lo que refuerza la necesidad de mantener una vigilancia activa y sostenida

La vigilancia se iniciará el 15 de junio y se extenderá hasta mediados de otoño, englobando el periodo de mayor actividad del mosquito tigre y se prevén actuaciones en alrededor de 50 municipios, 15 en Álava, 19 en Bizkaia, y 16 en Gipuzkoa.

El programa, en marcha desde 2013, se basa en un sistema de muestreo mediante trampas en entornos urbanos y periurbanos, que permite monitorizar la presencia y distribución del mosquito y evaluar el riesgo en cada territorio.

El director de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, Guillermo Herrero, ha explicado este jueves que "el control del mosquito tigre es clave para evitar la transmisión de enfermedades víricas como el dengue, el zika o el chikungunya y la mejor estrategia preventiva es anticiparse y evitar las condiciones que favorecen su reproducción".

En la lucha contra la expansión de ese insecto son claves la colaboración ciudadana y la labor de los servicios municipales, para localizar y eliminar los posibles focos de cría, evitando acumulaciones de agua, donde el mosquito encuentra condiciones para desarrollarse.

Para ayudar en este cometido, el Departamento de Salud y el centro tecnológico NEIKER han elaborado una guía para los Ayuntamientos que se concibe como una "caja de herramientas" orientada a la prevención, la vigilancia y la sensibilización frente a ese mosquito, para buscar "una respuesta coordinada, eficaz y basada en el conocimiento técnico" de la especie.

¿Qué hacer si te pica un mosquito tigre?

El mosquito tigre, negro de tamaño pequeño (en torno a 5 mm) y reconocible por tener una línea blanca en la cabeza y el tórax, suele picar en horas diurnas, es habitual que lo haga varias veces seguidas y sus picaduras pueden ser más dolorosas y ocasionar una reacción intensa. Por ello, se recomienda limpiar la zona con agua y jabón y aplicar frío para frenar la inflamación y atenuar el picor.

Si la reacción es muy intensa y genera malestar o incluso dificultad respiratoria, se debe consultar al personal sanitario.

Las personas que viajen a una zona de riesgo, durante los 15 días posteriores a su vuelta, deberá extremar las medidas de protección individual para evitar picaduras de mosquitos. Si, además, comenzase con síntomas (principalmente fiebre, signos de dolor, malestar...), deberá consultar rápidamente con su centro de salud ya que esta especie es capaz de transmitir enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.

Salud Gobierno Vasco Enfermedades Sociedad

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