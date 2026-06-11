Eusko Jaurlaritzak abian jarri du tigre eltxoaren aurkako plana, EAEko 72 udalerritan atzeman ostean
Zaintza ekainaren 15ean hasiko da, eta udazkenaren erdialdera arte iraungo du, tigre eltxoaren jarduera handieneko aldia. Gutxienez 72 udalerritan detektatu da dagoeneko, EAEko biztanleriaren zati handi bat hartzen duten udalerrietan. Horregatik, espezie inbaditzaile horren aurkako prebentzioa areagotu egin da, udalerriekin lankidetzan batez ere.
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak Tigre Eltxoa Detektatzeko Zaintza Programa aktibatu du uda honetan; izan ere, dagoeneko Euskal Autonomia Erkidegoko 72 udalerritan atzeman da eltxo hori, batez ere dentsitate handiko hiriguneetan, eta horrek areagotu egiten du zaintza aktibo eta iraunkorra mantentzeko beharra.
Zaintza ekainaren 15ean hasiko da eta udazkenaren erdialdera arte luzatuko da, tigre eltxoaren jarduera handieneko aldian. 50 bat udalerritan egingo dira zaintza-jarduerak: 15, Araban; 19, Bizkaian, eta 16, Gipuzkoan.
Programa 2013tik dago martxan. Hirietan eta hiri-inguruetan tranpak jartzen dira, eta harrapatutako intsektuen laginketa-sistema bat dago. Sistema horrek eltxoaren presentzia eta banaketa monitorizatzea eta lurralde bakoitzeko arriskua ebaluatzea ahalbidetzen du.
Guillermo Herrero Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendariak ostegun honetan azaldu duenez, "tigre eltxoaren kontrola funtsezkoa da dengea, zika eta chikungunya, besteak beste, transmititzea saihesteko, eta prebentzio-estrategiarik onena aurre hartzea eta ugaltzea errazten duten baldintzak saihestea da".
Intsektu horren hedapenaren aurkako borrokan, funtsezkoak dira herritarren lankidetza eta udal zerbitzuen lana, hazkuntza-foku posibleak aurkitzeko eta ezabatzeko; bereizki, ur-pilaketak saihestu eta ezabatzea bilatzen da, horietan aurkitzen baititu eltxoak ugaltzeko baldintzarik onenak
Zeregin horretan laguntzeko, Osasun Sailak eta NEIKER zentro teknologikoak gida bat prestatu dute udalentzat. Gida hori "erraminta-kaxa" bat da, eltxo horren aurrean prebentzioa, zaintza eta sentsibilizazioa lortzera bideratua, espeziearen ezagutza teknikoan oinarritutako "erantzun koordinatua eta eraginkorra" emateko.
Zer egin tigre eltxo batek ziztatzen bazaitu?
Tigre eltxoa beltza da, txikia (5 mm inguru), eta lerro zuri bat du buruan eta toraxean. Egun-argiz heldu ohi du, eta ziztada bat baino gehiago ematea ohikoa da. Beste eltxo batzuen aldean, horren ziztadak mingarriagoak izan daitezke eta erreakzio bizia eragin dezakete. Eltxoak helduz gero, eremua urarekin eta xaboiarekin garbitzea gomendatzen da, bai eta hotza jartzea ere, hantura geldiarazteko eta azkura arintzeko.
Erreakzioa oso handia bada eta ondoeza edo arnasteko zailtasuna eragiten badu, osasun arreta bilatu behar da.
Arrisku-eremu batera bidaiatzen dutenek, itzuli ondorengo 15 egunetan, nork bere burua babesteko neurriak zorroztu beharko dituzte eltxoen ziztadak saihesteko, jakin gabeko gaixotasunen bat eduki eta inor ez kutsatzeko. Gainera, sukarra, mina zein ondoeza sentitzen hasiz gero, berehala kontsultatu beharko du bere osasun-zentroan, espezie hori gai baita dengea, zika eta chikungunya transmititzeko.
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