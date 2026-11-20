COP31k negoziazioak luzatu ditu energia fosila utzi ala ez erabakitzeko
Frantziak eta Panamak gidatutako talde batek alegatua aurkeztu du ostiral honetan behin betiko testuan energia fosilak bertan behera uztea eskatzeko, ostegunean aurkeztutako dokumentua atzera bota ostean.
Aurrekoetan bezala, COP31 goi-bilera klimatikoa ez da aurreikusitako egutegia betetzeko gai izan, eta gutxieneko akordio batera iristeko negoziazioek bihartik aurrera jarraituko dute Antalyan (Turkia), epe ofizialetik kanpo.
Frantziak eta Panamak gidatutako talde batek alegatua aurkeztu du ostiral honetan behin betiko testuan energia fosilak bertan behera uztea eskatzeko, ostegunean aurkeztutako dokumentua atzera bota ostean.
Besteak beste, Panamak ohartarazi du edozein akordiori betoa jarriko liokeela azken dokumentuan hainbat puntu sartzen ez badira, hala nola garapen bidean dauden herrialdeentzako finantzaketa klimatikoa eta 2035era arte energia garbiekin % 35ean elektrifikatzeko helburua.
"COP hau arrakastatsua izatetik urrun gaude, baina etxera zerbaitekin itzuli behar dugu, zerbaitekin behintzat", adierazi du prentsaurreko batean Monique Barbut Frantziako Trantsizio Ekologiko eta Garapen Iraunkorreko ministroak, hitzorduaren anfitrioiak.
"Erregai fosilen aitortza nahi dugula diogunean, isurien % 80 direlako nahi dugu", esan du Barbutek.
Frantziako ministroak onartu du, gainera, berea bezalako nazio garatuek "beren erantzukizunak onartu behar dituztela", Europako herrialdeentzat puntu kritikoa baita, horietako asko aurrekontuetan zailtasunak dituztelako.
Erregai fosilak bertan behera uzteak (edo ez uzteak) gobernuak eta gobernuz kanpoko erakunde ekologistak kezkatzen ditu, baita inbertsioak eta negozio-planak garatu ahal izateko ziurtasunak bilatzen dituzten planeta osoko enpresak ere: nazioarteko ehun konpainia handik baino gehiagok negoziatzaileei berariazko deia egin diete ostiral honetan, elektrifikazioa bizkortzeko behin betiko konpromisoa argitzeko eta azken dokumentuan sartzeko.