Igual que ha sucedido en ocasiones anteriores, la cumbre climática ha sido incapaz de cumplir con el calendario previsto y las negociaciones de la COP31 para llegar a un acuerdo final de mínimos continuarán a partir de mañana en Antalya (Turquía), ya fuera del plazo oficial.

Un grupo de países liderados por Francia y Panamá han lanzado este viernes un alegato para exigir que el texto definitivo incluya el abandono de las energías fósiles, tras el rechazo del documento presentado el jueves y considerado "inaceptable" también por la Unión Europea.

Entre otros, Panamá ha advertido de que vetaría cualquier acuerdo si el documento final no integra otros puntos como la financiación climática a los países en desarrollo y el objetivo de electrificación del 35 % hasta 2035 con energías limpias.

"Estamos lejos de que esta COP sea un éxito, pero tenemos que volver a casa con algo, al menos con algo", ha declarado en una conferencia de prensa la ministra de Transición Ecológica y Desarrollo Sostenible de Francia, Monique Barbut, anfitriona de la cita.

El grupo encabezado por Barbut, formado hace menos de 24 horas tras la publicación este jueves del último borrador de la presidencia de la COP31, cuenta con varios países europeos (España, Bélgica, Grecia), latinoamericanos (Panamá y Guatemala) y también africanos (Costa de Marfil) o de Oceanía (Tuvalu, Islas Salomón).

"Cuando decimos que queremos un reconocimiento de los combustibles fósiles, lo queremos porque representan el 80 % de las emisiones", ha dicho Barbut.

La ministra francesa ha reconocido además que naciones desarrolladas como la suya "tienen que asumir sus responsabilidades", un punto crítico para los países europeos, pues muchos de ellos se encuentran en dificultades presupuestarias.

El abandono (o no) de los combustibles fósiles no sólo preocupa a gobiernos y a ong ecologistas, sino también y especialmente a empresas de todo el planeta que buscan certidumbres para poder desarrollar sus inversiones y planes de negocio: más de un centenar de grandes compañías internacionales han hecho este viernes un llamamiento específico a los negociadores para que se aclaren e incluyan en el documento final un compromiso definitivo de aceleración de la electrificación.