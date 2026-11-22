Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Mexikok El Chapo Isidro atxilotu du, AEBko iheslari bilatuenetako bat
Mexikoko agintariek Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, atxilotu dute Sinaloa estatuan. AEBn hamar gaizkile bilatuenetako bat zen, narkotrafikoarekin lotutako hainbat deliturengatik.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Drone bidezko eraso batek Errusiako ontzi bat kaltetu du Finlandiako golkoan
ZUZENEAN
Duela min.
COP31k negoziazioak luzatu ditu energia fosila utzi ala ez erabakitzeko
ZUZENEAN
Duela min.
Europarrak Erresuma Batuan bizi ahal izatea eta merkataritza-oztopoak leuntzea adostu dute
ZUZENEAN
Duela min.
Maltako zamaontzi batek hondoa jo du Landetako hondartza batean, ekaitzaren ondorioz
ZUZENEAN
Duela min.
Ukrainaren aliatuek Zelenskiren alde daudela berretsi dute, eta "bake justua" eskatu dute Errusiaren eskarien aurrean
ZUZENEAN
Duela min.
Myanmarrek rohingyen aurkako genozidioa egin zuela ondorioztatu du Nazioarteko Zigor Auzitegiak
ZUZENEAN
Duela min.
Frantziak goi-mailako arrisku alerta ezarri du hegazti-gripe kasuen gorakadarengatik
ZUZENEAN
Duela min.
Xik, Trumpek eta Putinek hiru potentzien arteko elkarrizketa aldarrikatu dute, nazioartean bakea eta egonkortasuna finkatzeko
ZUZENEAN
Duela min.
Xi, Trump eta Putinen arteko bilera historikoa hasi egin da, Txinako Shenzhen hirian
Gehiago ikusi