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ICEk aita bat eta haren alaba atxilotu ditu Seattleko aireportu batean, eta horrek kritika ugari eragin ditu
ICEko agenteek gizon bat eta haren alaba atxilotu dituzte Seattle-Tacomako Nazioarteko Aireportuan, eta gertakariak gaitzespen handia eragin du gizartean eta politikarien artean. Larunbatean izan zen operazioa, Alaska Airlines konpainiaren Los Angeleserako hegaldi bateko bidaiariak ontziratzen ari zirela, eta une horretako hainbat bideo biral bihurtu dira sare sozialetan.
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