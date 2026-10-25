10 de los 11 detenidos en la manifestación de Baiona permanecen bajo arresto preventivo

Un día después de la multitudinaria manifestación de Baiona de ayer, la calma ha vuelto a la capital labortana, aunque la huella de los enfrentamientos entre manifestantes y policías son visibles frente al Ayuntamiento y en la Pequeña Baiona: proyectiles y piedras en las calles y pintadas en escaparates y muros. Según ha informado la Prefectura de los Pirineos Atlánticos en un comunicado, 10 de los 11 manifestantes detenidos permanecen bajo arresto preventivo.

Al igual que el pasado sábado, más de 4.000 personas salieron ayer a las calles de la capital labortana, en el contexto de las movilizaciones por el encarecimiento de la vida convocadas en todo el Estado francés. Hubo momentos de tensión ante la sede de la Subprefectura y en las inmediaciones del ayuntamiento, donde algunos manifestantes lanzaron piedras y los agentes respondieron con gas lacrimógeno.

La Prefectura ha denunciado qu los organizadores de los disturbios colocaron "deliberadamente a menores de edad, adolescentes, en la cabecera de la manifestación" para evitar las cargas policiales. Asimismo, ha comunicado que se intervinieron varias armas blancas. Un manifestante resultó herido. Además, la salida 6 de la autopista A63 permaneció casi una hora cortada.

La Prefectura ha condenado los incidentes registrados y ha trasladado su apoyo a las fuerzas del orden.